حمله دوباره ترامپ به ونزوئلا!!

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد در صورتی که دولت ونزوئلا «رفتار مناسبی» نداشته باشد، واشنگتن اقدام نظامی دیگری علیه این کشور انجام خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۱۹
| |
7415 بازدید
|
۷
حمله دوباره ترامپ به ونزوئلا!!

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری هنگام بازگشت از فلوریدا به واشنگتن گفت: «اگر آنها درست رفتار نکنند، با حمله دوم مواجه خواهند شد.»

‌به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی مدعی شد که عملیات نخست آمریکا در ونزوئلا به اهداف اولیه خود دست یافته است.

ترامپ تأکید کرد که در حال حاضر نیازی به حمله دوم نمی‌بیند، اما هشدار داد در صورت عدم رضایت واشنگتن از روند امور، این اقدام اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه کسی اکنون ونزوئلا را اداره می‌کند، گفت: «ما با کسانی کار می‌کنیم که سوگند قانونی یاد کرده‌اند. نپرسید چه کسی کشور را اداره می‌کند، چون پاسخ من بسیار جنجالی خواهد بود.»

ترامپ سپس افزود: «این یعنی ما اداره می‌کنیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در واکنش به اظهارات اخیر خود درباره دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، گفت: «او ممکن است با وضعیتی بدتر از مادورو روبه‌رو شود، زیرا مادورو بلافاصله تسلیم شد.»

ترامپ تصریح کرد که هدف واشنگتن تنها تغییر نظام در ونزوئلا نیست، بلکه آمریکا قصد دارد این کشور را «اصلاح و اداره» کند تا ثبات اقتصادی و سیاسی آن تضمین شود.

وی با اشاره به منابع نفتی ونزوئلا گفت: «این کشور در منطقه ما قرار دارد و باید منابع آن آزادانه جریان داشته باشد.»

وی افزود: «ما ونزوئلا را اداره و اصلاح خواهیم کرد.»

ترامپ همچنین وعده داد که انتخابات در این کشور «در زمان مناسب» برگزار خواهد شد و تأکید کرد که واشنگتن اکنون با دولت موقت تشکیل‌شده پس از عملیات نظامی همکاری می‌کند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش، از تمرکز دولت آمریکا به بازسازی زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا اشاره کرد و گفت: شرکت‌های نفتی آمریکایی به زودی فعالیت خود را در این کشور از سر می‌گیرند.

وی این اقدام را بخشی از راهبرد گسترده‌تر برای تثبیت اقتصاد ونزوئلا و بهره‌برداری آمریکا از منابع طبیعی آن دانست.
 

ترامپ حمله نظامی ونزوئلا کاراکاس مادورو تهدید نظامی خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
28
15
پاسخ
ضربه این کاراتو پس خاهی داد ...... نمرود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
18
13
پاسخ
بازم جایزه نوبل صلح می خواهی ؟!
گریلند و مکزیک و کانادا و ونزويلا و کلمبیا و بخشی از اروپا و ...
به همه اینها چشم طمع داری
خودت کمی خودت را توی آینه نگاه کن . دقیقا شدی مثل خون آشام آقای ترامپ !
فرامرز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
20
13
پاسخ
ترامپ ای قمارباز فاسد - بالاخره نوبت تو هم میرسه - فرعون زمانه
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
14
11
پاسخ
دنیا گرفتار شارلاناتیسم شده و نیازمند یک پهلوان واقعی است
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
12
8
پاسخ
مثل عراق، که به شکوفایی رسیده و در حال بالا رفتن از پله های ترقی نردبان آمریکا هست. البته افغانستان خودش مقصر بود، از پله ها خیلی بالا رفت و چون دیگه پله ای نبود سقوط کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
11
9
پاسخ
لعنت خدا بر ترامپ و آمریکای جنایتکار خبیث
مسلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
7
5
پاسخ
بزودی همه چیز تغییر خواهد کرد و حق به حقدار میرسه ..ولی بدون ایران مثل هیچ کشوری نیست..کله زرد
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
