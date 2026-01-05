صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پول یارانه جدید یک میلیون تومانی از کجا آمده؟!

تأمین منابع مالی «کالابرگ» در طرح جدید دولت چگونه انجام می‌شود؟
کد خبر: ۱۳۴۹۹۱۶
| |
6008 بازدید
|
۲۵

پول یارانه جدید یک میلیون تومانی از کجا آمده؟!

تأمین منابع از طریق ترکیبی از درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی انجام شده است. این طرح با مجوز مقام معظم رهبری و با هدف تضمین واردات کالاهای اساسی در ماه‌های باقی‌مانده از سال‌جاری و همچنین سال آینده اجرایی خواهد شد. 

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ در تشریح یکی از ابهامات کلیدی طرح حذف ارز ترجیحی این اطلاعات به دست آمد که  منبع تأمین مالی «کالابرگ» ترکیبی از باقیمانده سهم درآمد نفتی دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی  است.  این در حالی است که مسئولیت هدایت هماهنگ جریان ارزی و ریالی این طرح به بانک مرکزی محول شده تا از ایجاد نقدینگی مازاد و افزایش کسر بودجه جلوگیری شود. 

دولت تأکید دارد این مکانیسم، متفاوت از طرح‌های پولی قبلی است و با اولویت‌دهی به واردات کالای اساسی، به زنجیره تولید نیز آسیب نمی‌زند.

 منبع اصلی منابع مورد نیاز برای «کالابرگ» در سال ۱۴۰۴، از طریق یک فرآیند دو مرحله‌ای ارزی-ریالی تأمین خواهد شد.
 
در مرحله اول، منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی (از جمله دارو و تجهیزات پزشکی) از دو محل تأمین می‌شود: باقیمانده سهم دولت از درآمد نفتی سال‌جاری و برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کمبود احتمالی. رقم اولیه برای ماه‌های باقی‌مانده امسال، حدود دو و نیم میلیارد دلار برآورد 
شده است.
 این ارز نه با نرخ ترجیحی، بلکه با «نرخ معین» (نرخ آزاد یا نرخ بازار) به واردکنندگان کالاهای اساسی فروخته می‌شود. درآمد ریالی حاصل از این فروش ارز، سپس به حساب «کالابرگ» واریز می‌گردد تا مبنای پرداخت یارانه مستقیم به مردم قرار گیرد. این جداسازی جریان ارزی از جریان ریالی، باعث می‌شود نظام حمایتی دولت دیگر وابستگی مستقیم به نرخ ارز خاصی نداشته باشد.

 اولویت‌دهی به کالاهای اساسی در تخصیص ارز برای سال ۱۴۰۵

 برای سال آینده نیز سازوکار کلی تغییر خواهد کرد. بر اساس این طرح، اولویت اول تخصیص ارز (اعم از ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی) به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. 
حتی ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز ابتدا برای تأمین نیاز ارزی کالاهای اساسی تبدیل خواهد شد و سپس مابقی آن برای ثبت‌سفارش کالاهای صنعتی و غیره در دسترس قرار می‌گیرد.
این بار چون با نرخ آزاد این تخصیص ارز صورت می‌گیرد، منابع ریالی به عنوان پشتوانه کالابرگ استفاده می‌شود. به بیان دیگر، فروش ارز با نرخ بالاتر، منابع ریالی بیشتری را برای حمایت مستقیم از مردم ایجاد می‌کند، بدون آنکه لزوماً به چاپ پول جدید منجر شود.


 پاسخ به نگرانی‌های تورمی و تشابه با طرح‌های گذشته

 در پاسخ به نگرانی کارشناسان مبنی بر تشابه این طرح با «پول‌پاشی» تورمی دوران گذشته، باید گفت که چند تفاوت کلیدی دیده می‌شود:

اول، تراز ریالی: در طرح قدیم، دولت دلار را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان می‌فروخت و همان ۲۸۵۰۰ تومان را نیز توزیع می‌کرد. اما در این مکانیسم جدید، دولت دلار را با نرخ مثلاً ۱۲۰۰۰۰ تومان از بازار جمع‌آوری می‌کند و همان ۱۲۰۰۰۰ تومان را توزیع می‌نماید. این به معنای ایجاد جریان ریالی مازاد در طول سال نیست.

دوم، ابزار نظارتی و کنترلی بانک مرکزی: این طرح نباید منجر به افزایش کسر بودجه دولت یا ایجاد نقدینگی مازاد شود. به همین دلیل، هدایت اجرای طرح و هماهنگی جریان ارزی و ریالی آن، این بار بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.

سوم، حمایت از زنجیره تولید: یکی از نقاط ضعف طرح حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، آسیب به سرمایه در گردش واردکنندگان کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و از هم پاشیدن زنجیره تولید بود که به اتفاقات ناگواری مانند فرستادن گاوهای شیرده به کشتارگاه منجر شد. برای جلوگیری از تکرار این فاجعه، این بار از روز اول، حمایت از فرآیند تولید در دستور کار است و رقم حدودی ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از نقدینگی و سرمایه در گردش این زنجیره‌ها در نظر گرفته شده است.

 دولت با تشریح این جزئیات، سعی دارد از یک سو ابهام درباره پشتوانه مالی کالابرگ را برطرف کند و از سوی دیگر، انتقادات مربوط به تورم‌زایی و بی‌نظمی در بازار کالاهای اساسی را پاسخ دهد. تأکید بر نقش کنترلی بانک مرکزی و اختصاص ردیف بودجه مشخص برای حمایت از زنجیره تولید، نشان‌دهنده تلاش برای یادگیری از اشتباهات گذشته است. اجرای بدون نقص این طرح حساس، تعیین‌کننده تأثیر نهایی این طرح بر معیشت مردم، کنترل تورم و حفظ ثبات در بازار کالاهای اساسی است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه نقدینگی واردات کالا کالاهای اساسی ارز ریال درآمدهای نفتی خبر فوری
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارسال پیامک‌ «کالابرگ» برای خانوارها
چه کسانی مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود؟
شرط مهار بازار کالاهای اساسی چیست؟
چند تن کالای اساسی هنوز ترخیص نشده‌اند؟
 ثبت سفارش‌های سوال برانگیز برخی کالاهای اساسی
چقدر ارز به صنعت خودرو رسید؟
تامین بیش از ۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی
اعلام زمان توقف توزیع گوشت یارانه‌ای
یارانه ۸۰۰ هزار تومانی به بایگانی رفت
افزایش بیش از ۷۰ درصدی واردات کالا از بندر چابهار
تامین ارز کالا‌های اساسی از ۴.۲ میلیارد دلار گذشت
پاسخ معاون نعمت زاده به منتقدان واردات کالا
واردات ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالای اساسی به کشور
سیاستهای تلخ دهه هفتاد در بازار ارز
ارز سهمیه‌ای بخرید، یارانه‌تان قطع می‌شود؟
اثر افت قیمت ارز بر بورس
خودرویی‌ها بیشترین ارز را در میان صنایع گرفتند
ایران چقدر کالا از عراق وارد می‌کند؟
سازمان برنامه، کالابرگ را متحول می‌کند
واردات کالای اساسی بدون رعایت تشریفات تکذیب شد
مظاهری: درکشور ما چپ‌وراست معنای اصیل ندارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
20
پاسخ
از پولی که سالها به یه عده خاص میدادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
18
پاسخ
حالا کی داده کی گرفته بزار اوضاع آروم بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
28
پاسخ
باشه
خخخ یکماه میریزید بعد میگید نداریم
دیگه بازی بسسسسه
در حال انفجار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
28
پاسخ
پس پول داشتید و خرج مردم نمیکردید!!!!!!!
دیگه خیلی دیر جانم، خیلی دیر
شما این کاره نیستید، نمیتونید همین طرح رو هم اجرا کنید.
خواهیم دید.
اگه راست میگید معوقات این چند دهه را هم به حساب مردم واریز کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
19
پاسخ
مسیر دیگه اش چاپ پوله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
16
پاسخ
سر کیسه را شل کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
28
پاسخ
پول که هست
زیادم هست
اما برای مردم نیست
ASad
|
United Arab Emirates
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
17
پاسخ
معلومه دستگاه چاپ پول
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
1
24
پاسخ
دیگه صدقه فایده نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
17
پاسخ
مگه پولی در کاره
فعلا فقط پیامک اومده
یعنی روی کاغذ هس فعلا
یه مدت اینجوری میمونه تا بعد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fAq
tabnak.ir/005fAq