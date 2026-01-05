صفحه خبر لوگوبالا تابناک
زنم همیشه در مهمانی است، طلاق می‌خواهم!

حسام بعد از دو سال ازدواج تصمیم گرفته از همسرش طلاق بگیرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۱۳
| |
5266 بازدید
|
۱۱
زنم همیشه در مهمانی است، طلاق می‌خواهم!

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، حسام بعد از دو سال ازدواج تصمیم گرفته از همسرش طلاق بگیرد. او می‌گوید حالا می‌فهمد چرا مادرش مخالف این ازدواج بود.

*تو و همسرت خیلی زود به بن‌بست رسیده‌اید. چرا؟
مهسا زن زندگی نیست. او می‌خواهد خوش باشد و اصلاً به زندگی‌مان و من توجهی نمی‌کند.

*بیشتر توضیح بده، چه می‌کند؟
او بیشتر وقتش را در مهمانی‌ها می‌گذارند. با دوستانش تورهای مسافرتی می‌رود. مهمانی دوره‌ای می‌گیرند و اصلاً به من اهمیت نمی‌دهد.  از صبح تا شب کار می‌کنم. شب که به خانه می‌روم یک نفر نیست  یک استکان چای دست من بدهد. همیشه خودم باید غذا درست کنم و بخورم. وقتی اعتراض می‌کنم می‌گوید من وظیفه ندارم به تو غذا بدهم. کارهایت را خودت بکن.

*چطور با هم آشنا شدید؟
با هم به یک سفر رفته‌ بودیم. آنجا آشنا شدیم و ازدواج کردیم.

*مادرت راضی به این ازدواج نبود؟
بله. راست هم می‌گفت. من اشتباه کردم. مادرم می‌گفت این دختر از قماش ما نیست. می‌گفت زن زندگی نمی‌شود. اگر می‌خواهی با او دوست بمان اما ازدواج فرق دارد. من توجهی نکردم و گفتم مادرم از روی دوست داشتن این‌طور  می‌گوید.

*چطور راضی شد؟
وقتی من اصرار کردم راضی شد. مقاومت نکرد اما راست می‌گفت من اشتباه کردم.

*بچه هم دارید؟
نه.

*مهریه را چطور می‌پردازی؟
مهسا قبول کرده قسطی بدهم.

*شغلت چیست؟
من تکنیسین یک مرکز فنی خودرو هستم. درآمد دارم. خیلی خوب نیست ولی بد هم نیست.

*همسرت را دوست نداری؟
خیلی دوستش دارم ولی نمی‌توانم با او ادامه بدهم. اگر بچه‌دار شوم جدایی سخت‌تر می‌شود. من آرامش می‌خواهم. همسرم خودخواه است و خودش برای خودش مهم است. من دوست ندارم وقتی به خانه می‌آیم ببینم ۲۰ نفر در خانه‌ام در حال بگوبخند هستند. می‌خواهم خانه برایم آرامش بیاورد. دوست دارم زنم در خانه باشد اما او دنبال علاقه‌مندی‌های خودش است. من نمی‌گویم کارهایی که دوست دارد انجام ندهد. می‌گویم به زندگی مشترک درست نگاه کند.

*خانواده‌ات چه می‌گویند؟
مادرم می‌گوید خودت انتخاب کردی. راست هم می‌گوید.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
42
پاسخ
انقدر عادت های بد تو جامعه زیاد شده که واقعا هم پیدا کردن زن زندگی سخت شده، هم مرد زندگی.
جمشید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
27
پاسخ
با بزرگترها مشورت کنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
40
پاسخ
وقتی از روی قر و فر زن می‌گیریم، انتظار داریم نتیجه دیگه‌ای بدست بیاد؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
5
27
پاسخ
در حسرت داشتن یک زن مانده ایم و برایمان ارزو شده است......
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
31
پاسخ
این دیگه چه زنیه؟ بهتر که هر چه زودتر طلاق بگیره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
36
پاسخ
همین بهتر که از همچین زنی زودتر جدا بشی
به درد همون مهمونی ها می خوره
سعید
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
56
8
پاسخ
والا زته مشکل نداره. منطقی هم هست. مشکل مرده هست که گارسن میخاد. استکان به دست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
احتمالا تو سن بالا داری دنبال زن میگردی داری خود شیرینی میکنی
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
13
10
پاسخ
فکر می کنم دلیل عمده طلاق دوری یک یا هر دو نفر از ارزش های انسانی-اسلامی است
ناشناس
|
Denmark
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
11
15
پاسخ
عاقبت تماشای برنامه ها و سریالهای مبتذل ماهواره ای که مروج اصلی فساد در جامعه است همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
7
3
پاسخ
داستانهای ساختگی
