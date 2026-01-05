مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان

جویندگان گنج وقتی برای پیدا کردن زیرخاکی در یک چاه قنات در حال جست و جو بودند به دلیل گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، ساعت ۵:۳۰ بامداد یکشنبه ۱۴ دی امسال، گزارش عجیبی به آتش‌نشانی کاشان اعلام شد. مردی در این تماس به نیروهای امدادی اعلام کرد که ۳ نفر از همراهانش در چاهی در روستای ازناوه گرفتار شده‌اند. بلافاصله ۷ نفر در قالب ۲ تیم امدادی از مرکز فرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی کاشان به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی‌ها نشان داد که ۴ نفر برای پیدا کردن گنج وارد یکی از قنات‌های روستا شده بودند. آنها ساعت ۲ بامداد مشغول حفر تونلی بودند که فکر می‌کردند در نهایت به گنج خواهند رسید. این تونل به عمق ۹ متر عمودی و ۵ متر افقی حفر شده بود.

آنها از موتور برق برای روشنایی و ازسیلندر گاز ال پی جی ۱۲ لیتری برای گرما استفاده کرده بودند. اما در میانه راه گاز منوکسید کربن داخل چاه باعث خفگی ۳ نفر از آنها شده بود. بررسی‌ها نشان می‌داد که یک نفر از آنها توانسته بود پیش از وقوع حادثه خود را از چاه بیرون بکشد و زنده بماند.

با این اطلاعات آتش‌نشانان وارد عمل شدند و جسد ۳ نفری که بر اثر کمبود اکسیژن در اثر خفگی جان خود را از دست داده بودند، را بیرون کشیدند و مردی که از این حادثه جان سالم به در برده اما مصدوم شده بود نیز در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.

سیدمصطفی محتشمیان، مدیرعامل سازمان آتش نشانی کاشان در گفت و گو با همشهری گفت: جان‌باختگان این حادثه ۳ مرد ۳۵، ۴۰ و ۴۵ ساله هستند. فرد نجات‌یافته نیز مردی ۲۹ ساله که برای درمان به مرکز درمانی منتقل شده است.

او می‌افزاید: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد استفاده از وسایل گرمایشی در فضای بسته و کمبود ‌اکسیژن داخل چاه قنات، باعث افزایش غلظت گازهای سمی و کاهش شدید اکسیژن و این شرایط به سرعت منجر به مسمومیت و خفگی افراد حاضر در چاه شده است.