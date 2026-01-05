پرونده عامل جنایت مسلحانه‌ای که داغ ۱۰۰ گلوله ساچمه‌ای را بر پیکر جوان ۳۶ ساله نشاند و همسر او را نیز مجروح کرد درحالی به میله‌های آهنین کیفرخواست رسید که فرار مارکوپلویی مهاجم مسلح در شهر‌های مختلف کشور بی نتیجه ماند و راز شعله‌های سرکش آتش در منازل مسکونی هم فاش شد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان، ماجرای این جنایت تکان دهنده ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد سی ام بهمن هنگامی در شهرک اسماعیل آباد مشهد رقم خورد که زوج جوان پراید سوار مقابل منزل مسکونی خودشان توقف کردند اما زمانی که همسر راننده پراید برای بازکردن درحیاط از خودرو پیاده شد، ناگهان صدای شلیک وحشتناک گلوله در فضای تاریک روستا پیچید و مرد۳۶ ساله درحالی هدف اصابت حدود یکصد گلوله ساچمه ای قرار گرفت که همسر وی نیز با برخورد چندین گلوله از ناحیه پا مجروح شد.

با این وحشت آفرینی شبانه، که صحنه ای دلهره آور را به تصویر کشید، خواهر راننده مجروح نیز که در ساختمان روبروی آن ها سکونت داشت به طرف پنجره رو به روی کوچه دوید اما هنوز نیمه فریادش در گلو باقی مانده بود که مهاجم مسلح، لوله تفنگ سرپر را به سمت وی نیز نشانه رفت و گلوله دیگری را شلیک کرد ولی این بار گلوله های ساچمه ای به در ودیوار پنجره نشست و آسیبی به این زن نرسید.

دقایقی بعد و همزمان با فرار مهاجم مسلح از صحنه شلیک های خونبار، پیکر مجروح زوج پرایدسوار با خودرو شخصی اطرافیانش به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال یافت اما خیلی زود قتل راننده جوان در بی سیم های پلیس پیچید و بدین ترتیب سرگرد احسان سبکبار (افسر ناظر سرکلانتری شمال مشهد) پس از بررسی های مقدماتی، ماجرای جنایت مسلحانه را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع داد.

طولی نکشید که با حضور شبانه قاضی دکتر صادق صفری در مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد، تحقیقات قضایی آغاز و مشخص شد عامل جنایت مسلحانه از بستگان مقتول است.

هنوز اظهارات همسر ۲۷ ساله مقتول درباره چگونگی جنایت مسلحانه ادامه داشت که ناگهان خبر هولناک دیگری نیروهای انتظامی را به تکاپو انداخت چرا که آتش افروزی در منازل مسکونی خیابان اشکذری ۹ و ۱۲ نیز به انتقام جویی درباره جنایت مذکور گره خورده بود.

در همین حال امدادگران آتش نشانی هم از راه رسیدند و شعله های سرکش آتش را فرو نشاندند.

از سوی دیگر بررسی های تخصصی قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب نشان داد ریشه درگیری به جدال بر سر ماجرای مواد مخدر گره خورده است و مهاجم مسلح نیز در مکان نامعلومی به سر می برد.

این گونه بود که گروهی کارآزموده از افسران اداره جنایی پلیس آگاهی به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی مشهد) ماموریت یافتند تا به واکاوی این پرونده جنایی بپردازند. آن ها خیلی زود با راهنمایی های تجربی و دستورهای ویژه قاضی دکتر صادق صفری به سرنخ هایی رسیدند که بیانگر حضور متهم به قتل فراری در جنوب کشور بود.

عامل این جنایت مسلحانه درحالی زیر چتر اطلاعاتی قرار گرفت که به شیوه مارکوپلویی مدام از شهری به شهر دیگر می رفت و محل اختفای خود را تغییر می داد.

بالاخره بعد از گذشت حدود ۶ ماه از این ماجرای هولناک، وی درحالی دریکی از مناطق اسلام شهر به دام افتاد که شهرهایی مانند زاهدان، چابهار، بندرعباس، همدان، تهران و ... را پشت سر گذاشته بود.

این متهم که «محمود-ت» نام دارد در بازجویی ها به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت و آن را به ادعای سابقه اختلاف بر سر یک پرونده موادمخدر با «یوسف –م» (مقتول) گره زد.

در همین حال همسر ۲۷ ساله مقتول نیز درباره انگیزه این جنایت مسلحانه گفت: اختلاف خاصی نداشتیم و به خاطر موضوع الکی دعوا کردیم. «محمود» داماد خواهر شوهرم بود که تیراندازی کرد ولی آن ها چندماه قبل نیز شوهرم را کتک زده بودند که پرونده داریم. آن شب هم ما در منزل برادر شوهرم مهمان بودیم که او به یک باره از راه رسید و تیراندازی کرد و سپس حافظه دوربین را هم با خودش برد.

این گزارش حاکی است: پس از تکمیل تحقیقات قضایی و بازسازی صحنه جرم، کیفر خواست این پرونده جنایی دردادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر شد و این پرونده جنایی درحالی در مسیر دادگاه کیفری یک خراسان رضوی قرار گرفت که پزشکی قانونی نیز سلامت روانی متهم به قتل را تایید کرد و او را مسئول اعمال خودش دانست.

متهم مذکور علاوه بر اتهام ارتکاب قتل عمدی مرد مسلمان با اتهامات صدمات غیر موثر در قتل و حمل ونگهداری سلاح وینچستر و همچنین ایراد صدمات عمدی به همسر مقتول با شلیک گلوله نیز رو به رو شده است.