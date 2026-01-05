هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سردار احمدرضا رادان گفت: از خانواده‌ها و پدر و مادر‌ها درخواست می‌کنم دقت کنند و مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند.

وی ادامه داد: ممکن است فرزندان شما طعمۀ کشته‌سازی دشمن باشند. اغتشاش‌گران از هر سلاحی برای کشته‌سازی استفاده می‌کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تعدادی از زخمی‌های تجمعات با چاقو زخمی شده‌اند و تعدادی هم با گلولۀ دست‌ساز کشته شده‌اند و این نشان می‌دهد که این افراد از هیچگونه اقدامی حذر نمی‌کنند برای کشته سازی.

وی افزود: البته تعدادی از این افراد را هم که قصد استفاده از کوکتل مولوتوف داشتند، دستگیر کرده‌ایم.