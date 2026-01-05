هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
فرمانده انتظامی کل کشور خطاب به والدین گفت: مراقب باشید فرزندانتان در تور کشتهسازها نیفتند.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سردار احمدرضا رادان گفت: از خانوادهها و پدر و مادرها درخواست میکنم دقت کنند و مراقب باشند فرزندانشان در تور کشتهسازها نیفتند.
وی ادامه داد: ممکن است فرزندان شما طعمۀ کشتهسازی دشمن باشند. اغتشاشگران از هر سلاحی برای کشتهسازی استفاده میکنند.
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تعدادی از زخمیهای تجمعات با چاقو زخمی شدهاند و تعدادی هم با گلولۀ دستساز کشته شدهاند و این نشان میدهد که این افراد از هیچگونه اقدامی حذر نمیکنند برای کشته سازی.
وی افزود: البته تعدادی از این افراد را هم که قصد استفاده از کوکتل مولوتوف داشتند، دستگیر کردهایم.
امنیت کشور از هر چیزی بالاتر است اما سردار چیزی که شاهد هستیم عده ای از مدیران به عمد به این سمت حرکت میکنند باید آنها دستگیر و پاسخگو باشند نه حوان ناامید شده از هر جا و هر کجا
قانون باید طوری باشد که هرکس که مسلح و به اموال مردم و نظام کشورمان ضربه میخواد بزنند پليس کشورمان مثل پليس تمام دنیا همانجا باید اعدام شوند توی کدام کشور کسی جرعت میکند به پليس حمله کند ولی پليس ایران دلش نمیاد با خشونت با این افراد رفتار کند پس باید همه در مقابل قانون درست رفتار کنیم تا گرفتار نشویم
خواهشا این دفعه این ارازل واوباشها و ولنگ ووارهای اجیر اسراییلی آمریکایی رو دراغتشاشات گرفتین آزاد نکنین باید به اشد مجازات برسن تا دیگه ازین غلطا نکنن
