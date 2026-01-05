صفحه خبر لوگوبالا تابناک
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور

فرمانده انتظامی کل کشور خطاب به والدین گفت: مراقب باشید فرزندانتان در تور کشته‌سازها نیفتند.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۰۴
| |
17007 بازدید
|
۵

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سردار احمدرضا رادان گفت: از خانواده‌ها و پدر و مادر‌ها درخواست می‌کنم دقت کنند و مراقب باشند فرزندانشان در تور کشته‌ساز‌ها نیفتند.

وی ادامه داد: ممکن است فرزندان شما طعمۀ کشته‌سازی دشمن باشند. اغتشاش‌گران از هر سلاحی برای کشته‌سازی استفاده می‌کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تعدادی از زخمی‌های تجمعات با چاقو زخمی شده‌اند و تعدادی هم با گلولۀ دست‌ساز کشته شده‌اند و این نشان می‌دهد که این افراد از هیچگونه اقدامی حذر نمی‌کنند برای کشته سازی.

وی افزود: البته تعدادی از این افراد را هم که قصد استفاده از کوکتل مولوتوف داشتند، دستگیر کرده‌ایم.

روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۵
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
56
پاسخ
امنیت کشور از هر چیزی بالاتر است اما سردار چیزی که شاهد هستیم عده ای از مدیران به عمد به این سمت حرکت میکنند باید آنها دستگیر و پاسخگو باشند نه حوان ناامید شده از هر جا و هر کجا
خليج فارس ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
72
15
پاسخ
قانون باید طوری باشد که هرکس که مسلح و به اموال مردم و نظام کشورمان ضربه میخواد بزنند پليس کشورمان مثل پليس تمام دنیا همانجا باید اعدام شوند توی کدام کشور کسی جرعت می‌کند به پليس حمله کند ولی پليس ایران دلش نمیاد با خشونت با این افراد رفتار کند پس باید همه در مقابل قانون درست رفتار کنیم تا گرفتار نشویم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
76
18
پاسخ
خواهشا این دفعه این ارازل واوباشها و ولنگ ووارهای اجیر اسراییلی آمریکایی رو دراغتشاشات گرفتین آزاد نکنین باید به اشد مجازات برسن تا دیگه ازین غلطا نکنن
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
57
15
پاسخ
نیروی انتظامی باید مظهر اقتدار باشه نه مظهر انفعال.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
11
69
پاسخ
هشدار به پدر و مادری که نمیتوانند نیازهای فرزندانشان را تامین کنند هیچ فایده ای ندارد زیرا فرزندان آزادی و رفاه میخواهند که والدین نمیتوانند برای آنها تامین کنند.
