دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
مهران غفوریان، برنامهساز، بازیگر و مجری تلویزیون، در واکنش به شرایط دشوار این روزهای مردم ایران، با انتشار یک استوری در فضای مجازی برای مردم دعا کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۹۰۰| |
1852 بازدید
به گزارش تابناک، مهران غفوریان در واکنش به شرایط دشوار این روزهای مردم ایران در استوری اینستاگرام نوشت: «خداوندا خودت هوای مردم ایران را داشته باش. مردم درد زندگی راحت دارند، مردم زندگی ساده و آرامش میخواهند. مردم شریف هستند، شریف.»
