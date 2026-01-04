در روزهای اخیر کنسرت‌های چند خواننده و گروه موسیقی در تهران و شهرستان‌ها لغو شده است.

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر برخی کنسرت‌ها در شهرهای مختلف کشور لغو شده‌اند؛ کنسرت‌های مسعود صادقلو در رشت، سامان جلیلی در اهواز، حیدو هدایتی در بندرعباس، عرفان طهماسبی در تهران، بردیا مهرآرا در تهران و کنسرت لری احسان عبدی‌پور از جمله اجراهایی هستند که لغو شده‌اند.

بنابر آنچه برخی از این هنرمندان اعلام کرده‌اند و یا شنیده شده است، تصمیم لغو برخی کنسرت‌ها در پی شرایط پیش‌آمده در کشور و از سوی خود برگزارکنندگان بوده است. یکی توضیح واضحی داده و یکی هم نوشته است: اجراهای ما کنسل شد. با این حال برخی دیگر نیز توضیح شفافی درباره دلایل برگزارنشدن کنسرتشان اعلام نکرده‌اند. حال باید دید توضیح مسئولان فرهنگی درباره لغو این کنسرت‌ها چیست؟