۱۰ اشتباه رایج در نگهداری لباس های زمستانی
به گزارش تابناک؛ نگهداری صحیح لباسهای زمستانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اشتباه در این کار میتواند باعث خراب شدن بافت، تغییر رنگ، کاهش طول عمر و حتی ایجاد بوی نامطبوع شود. در این مطلب، اشتباهات رایج در نگهداری لباسهای زمستانی را بررسی میکنیم تا بتوانید از لباسهای خود به بهترین شکل مراقبت کنید.
از این اشتباهات رایج در نگهداری لباسهای زمستانی اجتناب کنید
خشک کردن در معرض نور مستقیم
قرار دادن لباسها زیر نور مستقیم خورشید باعث کم رنگ شدن پارچه و سخت شدن الیاف میشود. حتی بافتهای مقاوم مانند پشم یا کشمیر نیز در معرض تابش طولانی مدت آسیب میبینند و نرمی و لطافت اولیه خود را از دست میدهند.
استفاده از مواد شوینده نامناسب
شستشو با شویندههای قوی یا مناسب نبودن آنها برای جنس لباس، میتواند باعث سفت شدن پارچه، از بین رفتن لطافت و حتی تغییر رنگ شود. همیشه برای لباسهای زمستانی خود از شوینده مخصوص پارچههای حساس و پشمی استفاده کنید.
فشرده سازی بیش از حد لباسها در یک محفظه
قرار دادن لباسها در یک جعبه کوچک یا فشار دادن آنها به هم باعث میشود که بافت پارچه کشیده شود و فرم اولیه خود را از دست بدهد. این کار باعث ایجاد چین و چروکهای عمیق خواهد شد که به راحتی از بین نمیروند و ظاهر لباسها را خراب میکند.
شستشو با دمای نامناسب
استفاده از آب خیلی داغ یا خیلی سرد باعث آسیب به الیاف لباس میشود. لباسهای پشمی، بافتنی یا کتهای زمستانی در دمای نامناسب ممکن است جمع شوند یا شکل خود را از دست بدهند. هم چنین رنگ پارچه در دمای بالاتر سریعتر کم رنگ میشود.
انبار کردن لباسهای شسته نشده
قرار دادن لباسهای کثیف یا دارای لکه در کمد باعث جذب رطوبت، رشد کپک و ایجاد بوی نامطبوع میشود. حتی لکههای کوچک میتوانند در طول زمان بزرگتر شده و بافت را خراب کنند.
عدم تهویه مناسب کمد لباسها
انباشتن لباسها در فضای بسته و بدون جریان هوای کمد باعث میشود رطوبت در بافت پارچه بماند و احتمال پوسیدگی و رشد کپک افزایش یابد. بهتر است لباسها در فضای خشک و تهویهدار نگهداری شوند.
نگهداری طولانی مدت بدون کاور
نگه داشتن لباسها بدون کاور یا محافظ، آنها را در معرض گرد و غبار، حشرات و آلودگی قرار میدهد. پوشش مناسب، از ایجاد لکه و آسیبهای احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
آویزان کردن اشتباه
آویختن لباسهای سنگین مانند پالتو یا ژاکتهای پشمی روی چوب لباسی باریک باعث کشیده شدن آستینها و تغییر فرم لباس میشود. بهتر است از چوب لباسی پهن یا خواباندن روی سطح صاف استفاده کنید.
استفاده از دمای بالای اتو یا بخار مستقیم
اعمال اتو یا بخار مستقیم روی لباسهای حساس زمستانی میتواند بافت را خراب کند و باعث برق افتادن یا جمع شدن پارچه شود. همیشه از حرارت پایین و محافظ استفاده کنید.
نگهداری کنار مواد شیمیایی یا معطر
قرار دادن لباسها کنار مواد شوینده قوی، عطر یا مواد شیمیایی باعث تغییر رنگ، لکه یا آسیب به الیاف میشود؛ حتما لباسهای زمستانی خود را از این نوع مواد دور نگه دارید.