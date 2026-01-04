صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دادستان کل کشور: پیگیر حق عامه مردم هستیم

دادستان کل کشور گفت: دادستانی کل کشور از باب حقوق عامه پیگیر مسایل معیشتی مردم است و مطمئن هستیم مسئولان تدابیری اتخاذ کرده و در این جهت ایفای نقش خواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۹۲
| |
998 بازدید
دادستان کل کشور: پیگیر حق عامه مردم هستیم

به گزارش تابناک به نقل از میزان، حجت‌الاسلام موحدی دادستان کل کشور گفت: به فرموده مقام معظم رهبری بازاریان از وفادارترین اقشار کشور به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، از کسبه و بازاریان تشکر می‌کنم که در جریان اتفاق‌های اخیر این وفاداری خود را ابراز کردند و اجازه ندادند دشمنان از خواسته به حق آنها سوءاستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان کشور پیوسته به دنبال تامین نیاز‌های جامعه و کنترل بازار هستند، گفت: دادستانی کل کشور از باب حقوق عامه پیگیر مسایل معیشتی مردم است و مطمئن هستیم مسئولان تدابیری اتخاذ کرده و در این جهت ایفای نقش خواهند کرد.

دادستان کل کشور افزود: ما پیگیر حق عامه مردم هستیم و مسئولان شبانه روز تلاش می‌کنند مشکلات کاهش پیدا کند و نیازمند‌های اساسی مردم به موقع تامین شود و در اختیار آنها قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: ما باور داریم مردم شریف ایران نسبت به حفظ استقلال کشور و ارزش‌هایی که با تلاش به دست آورده‌اند، دفاع خواهند کرد و دشمنان در مسیر دشمنی با ایران شکست خواهند خورد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
موحدی آزاد دادستان کل کشور اعتراضات مشکلات اقتصادی افزایش قیمت معیشت مردم
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستان‌ها
قتل مشکوک یکی از کسبه همدان
جزئیاتی از ناآرامی‌های امروز ملکشاهی + شمار کشته‌ها
توضیحات سخنگوی پلیس درباره اعتراضات اخیر
موضع شفاف جبهه اصلاحات درباره اعتراضات
گزارشی از اعتراضات و ناآرامی های زنجان
دستگیری ۱۴ عضو شبکه سازمان‌یافته تولید مواد منفجره
پزشکیان: مشکل معیشت مردم را حل نکنیم، جای ما در جهنم است
هشدار انتخاباتی دادستان کل کشور
نتیجه پیگیری دادستان کل درباره حادثه معدن طبس
واکنش دادستان کل کشور به حادثه تروریستی سروآباد
پزشکیان: شنیدن مطالبات مردم، اصل حکمرانی ماست
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
۱۰ اشتباه رایج در نگهداری لباس ‌های زمستانی
عکس ماهواره‌ای از تازه‌ترین وضعیت دریاچه ارومیه
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان می‌آیند!
مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
جزییات قتل تکان‌دهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
مروری بر کارنامه شهیدعلیرضا یاسینی؛ خلبانی با دو اجکت و رکورد ماموریت‌های برون‌مرزی
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته می‌شود
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
نتانیاهو: ترامپ هیچ‌ امتیازی به حماس نداد
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
روایت مرشایمر از درخواست اسرائیل از آمریکا درباره جنگ با ایران
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۴۱ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005fAS
tabnak.ir/005fAS