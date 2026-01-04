صفحه خبر لوگوبالا تابناک
رایزنی وزیران خارجه مصر و عمان درباره ایران

وزیر خارجه مصر در تماس تلفنی با همتای عمانی تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۹۰
| |
4742 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در ادامه تماس‌های تلفنی با همتایان خود در منطقه با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد.

در این تماس تلفنی درباره راه‌های تقویت روابط دو جانبه مصر و عمان رایزنی شد.

عبدالعاطی بر اهمیت پیشبرد راه‌های همکاری دوجانبه در زمینه‌های دارای اولویت در راستای خدمت به منافع مشترک دو ملت تاکید کرد.

در خصوص اوضاع نوار غزه این مقام مصری به تلاش‌های جاری قاهره برای تحکیم آتش بس و تضمین تداوم آن و انتقال به مرحله بعدی طرح رئیس جمهور آمریکا و اطمینان از ورود کامل کمک‌های انسان دوستانه و ایجاد شرایط لازم برای بهبود زودهنگام و بازسازی اشاره کرد.

عبدالعاطی پیرامون تحولات اوضاع در شماری از پرونده‌های منطقه‌ای بر اهمیت کاهش تنش و حمایت از راه‌های آرام‌سازی شرایط و راه حل‌های دیپلماتیک در راستای کمک به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و حفظ منافع ملت‌های منطقه، اهمیت برقراری آرامش در یمن و کاهش تنش و تحقق گفت‌وگوی یمنی-یمنی برای حل کامل بحران به دور از هرگونه اقدامات یکجانبه به منظور کمک به تحقق امنیت و ثبات برای ملت این کشور تاکید کرد.

در این تماس تلفنی همچنین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر خارجه مصر در این خصوص تداوم تلاش‌های جاری برای کاهش تنش و اعتمادسازی و فراهم کردن شرایط برای ایجاد فرصت واقعی برای راه حل‌های دیپلماتیک و از سرگیری گفتگو با هدف دستیابی به توافق جامع پرونده هسته‌ای که منافع تمامی طرف‌ها را در نظر می‌گیرد و به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک می‌کند را مهم دانست.

مصر عمان ایران منطقه کاهش تنش اسرائیل غزه یمن
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
