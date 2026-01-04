پیش بینی یک نماینده درباره حمله دوباره اسرائیل
به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، سالار ولایتمدار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر رئیسجمهور آمریکا با نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره حمله به ایران، گفت: حمله مجدد رژیم صهیونیستی به ایران تنها در حد یک رجزخوانی و برای ایجاد التهاب است.
وی افزود: مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا باید بدانند که در صورتی که رژیم صهیونیستی مرتکب چنین غلطی شود، خسارات تحمیلی به آن چند برابر جنگ دوازدهروزه خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه که به سرکردگی آمریکا و عملگی رژیم صهیونیستی آغاز شد، با وجود برنامهریزیهای آنها که طبق گفته خودشان بر اساس یک برنامهریزی ۲۰ ساله انجام شده بود، به هیچیک از اهدافشان دست نیافتند.
ولایتمدار خاطرنشان کرد: هدف اول آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود و در صورتی که این هدف محقق نشود، تصورشان این بود که ایران را تسلیم غرب کنند.
وی افزود: برنامه و هدف سوم آمریکا و رژیم صهیونیستی از جنگ دوازدهروزه این بود که اگر این دو هدف محقق نشود، ایران را چندپاره کنند که با وجود همه تلاشهایشان به هیچیک از اهداف شوم خود در مورد ایران دست نیافتند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: امروز ما نقاط ضعف گذشته را برطرف کرده و از بین بردهایم و قویتر از جنگ دوازدهروزه آماده دفاع از کشور هستیم و اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب اشتباهی شوند، خسارات سنگینتری را نسبت به جنگ دوازدهروزه متحمل خواهند شد.