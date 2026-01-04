اعلام وضعیت اضطراری در پایتخت آلمان + عکس

ده‌ها هزار آلمانی با قطعی گسترده مواجه شده‌اند و به گفته مقامات،‌ در یخبندان کنونی، برخی مناطق تا چند روز دیگر برق نخواهند داشت.

به گزارش تابناک به نقل از دویچه‌وله، مقام محلی برلین،‌ سناتور ایریس اسپرانگر روز یکشنبه با انتشار پیامی در صفحه منتسب به سنای برلین در ایکس، «اعلام وضعیت اضطراری» نمود.

بنا بر این گزارش، اپراتور شبکه امروز خبر داد که برق هزاران خانوار در جنوب غرب پایتخت آلمان، برلین، متصل شده است.

این در حالی است که روز گذشته بالغ بر پنجاه هزار مشترک با قطعی برق مواجه شدند و بازگردانی جزئی برق بدان معناست که حدود «۳۸۰۰۰ خانه و بیش از ۲۰۰۰ کسب‌وکار» در برخی مناطق همچنان بدون برق هستند.

به گفته مقامات محلی،‌ دلیل قطعی گسترده «آتش‌سوزی عمدی» بوده و یک گروه آنارشیست، عامل این خرابکاری اعلام شده‌ است. به نوشته خبرگزاری تاس، این گروه گفته که آتش‌سوزی با هدف حمله به «سبک زندگی امپریالیستی» انجام شده است.

شبکه برق برلین اعلام کرد که رفع کامل مشکل ممکن است تا «بعدازظهر روز پنجشنبه» طول بکشد.



