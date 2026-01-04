۱۵/دی/۱۴۰۴
Monday 05 January 2026
۰۲:۰۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
انرژی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
1047
1047
بازدید
پ
اینفوتابناک | بهترین فلزات از نظر بازدهی در سال ۲۰۲۵
در اینفوگرافیک زیر، تابناک بهترین فلزات از نظر بازدهی در سال ۲۰۲۵ را معرفی کرده است.
کد خبر:
۱۳۴۹۸۷۹
تاریخ انتشار:
۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۲
04 January 2026
کد خبر:
۱۳۴۹۸۷۹
|
۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۲
04 January 2026
|
1047
بازدید
1047
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
فلزات گرانبها
طلا
نقره
مس
قیمت جهانی
طلای جهانی
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشتپرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت طلا جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴
رکوردشکنی طلا در آغاز سال ۲۰۲۶
قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴ دی
پیشبینی مهم درباره قیمت طلا در روزهای آینده
قیمت جهانی طلا، بالاترین رقم در ۴ ماه گذشته
قیمت نقره از طلا جلو زد
دوران طلا به سرآمد/ نوبت مس شد
دلایل کاهش قیمت جهانی مس
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا
# نیکلاس مادورو
# جنگ ایران و اسرائیل
# نرخ سوم بنزین
# قیمت دلار
# قیمت سکه
# ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
بله
خیر
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
عکس ماهوارهای از تازهترین وضعیت دریاچه ارومیه
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان میآیند!
مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
جزییات قتل تکاندهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی میدانست
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
مروری بر کارنامه شهیدعلیرضا یاسینی؛ خلبانی با دو اجکت و رکورد ماموریتهای برونمرزی
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته میشود
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
نتانیاهو: ترامپ هیچ امتیازی به حماس نداد
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
روایت مرشایمر از درخواست اسرائیل از آمریکا درباره جنگ با ایران
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستانها
وب گردی
بخشودگی جرایم بیمه
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
آیتالله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصتهای زیادی داشت!
ایران غنیسازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
نتانیاهو: در آستانه لحظهای تاریخی در ایران هستیم
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار میکند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد
(۳۷۵ نظر)
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
(۲۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده میشود!
(۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییسجمهور از مردم عذرخواهی کرد
(۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصتهای زیادی داشت!
(۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران
(۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین
(۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون
(۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
(۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم داراییها به جای مهریه های سنگین
(۱۴۲ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظهای تاریخی در ایران هستیم
(۱۴۱ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی
(۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته میشود
(۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
(۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم
(۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005fAF
tabnak.ir/005fAF
کپی شد