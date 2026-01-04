صفحه خبر لوگوبالا تابناک
رشد ۲ میلیونی مثقال طلا / پیش بینی قیمت‌های دوشنبه

تحلیلگران بازار طلا معتقدند تا زمانی که قیمت دلار در سطوح فعلی تثبیت شود، اصلاح معناداری در قیمت طلا رخ نخواهد داد. نبود سیگنال کاهشی از بازار ارز و تداوم فضای نااطمینانی سیاسی، از قیمت‌ها حمایت می‌کند.
رشد ۲ میلیونی مثقال طلا / پیش بینی قیمت‌های دوشنبه

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت طلا و سکه در نخستین روز کاری هفته با رشد پرشتاب دلار و افزایش تقاضای احتیاطی، جهش قابل‌ توجهی را تجربه کرد. در شرایطی که بازارهای جهانی تعطیل‌ بودند، قیمت دلار به‌عنوان لیدر اصلی بازار طلا، مسیر بازار داخلی را تعیین و انتظارات صعودی را برای معاملات روز دوشنبه تقویت کرد.

قیمت طلا و سکه روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ در روندی صعودی بازگشایی شد و تا میانه معاملات، شتاب رشد قیمت‌ها افزایش یافت. طلای ۱۸ عیار با رشد حدود ۶۰۰ هزار تومانی به محدوده ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز با جهش نزدیک به پنج میلیون تومانی، در حوالی کانال ۱۵۳ میلیون تومان معامله شد.

بازگشت دلار به مدار افزایشی و پیش‌روی آن تا کانال ۱۳۷ هزار تومان، مهم‌ترین عامل این رشد تلقی می‌شود. همزمان، تعطیلی بازارهای جهانی باعث شد تمام وزن بازار بر دوش دلار و انتظارات سیاسی قرار گیرد.

طلا وسکه

تحلیلگران بازار طلا معتقدند تا زمانی که قیمت دلار در سطوح فعلی تثبیت شود، اصلاح معناداری در قیمت طلا رخ نخواهد داد. نبود سیگنال کاهشی از بازار ارز و تداوم فضای نااطمینانی سیاسی، از قیمت‌ها حمایت می‌کند.

آنها در صورت ماندگاری دلار در محدوده ۱۳۶ تا ۱۳۸ هزار تومان، برای قیمت طلای ۱۸ عیار نوسان در بازه ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۱۵ میلیون تومان را پیش‌بینی می‌کنند و برای سکه امامی در معاملات روز دوشنبه محدوده ۱۵۲ تا ۱۵۵ میلیون تومان انتظار دارند.

تحلیلگران تأکید می‌کنند تا زمانی که دلار لیدر بازار باقی بماند و بازار جهانی طلا تعطیل باشد، نوسانات سکه بیشتر از جنس انتظاری خواهد بود تا بنیادی.

نقره ۱۶۰۰ تومان گران شد

گفتنی است اونس جهانی نقره روی رقم ۷۲ دلار و ۶۶ سنتی ثابت است. هر گرم نقره ۹۹۹ روی رقم ۴۰۴ هزار و ۶۱۰  تومانی معامله شد و رشد هزار و ۶۴۰ تومانی داشت.

سکه امامی ۵ میلیون تومان صعود کرد

قیمت سکه امامی روز یکشنبه با رشد ۵ میلیون و ۴۹۵ هزار تومانی با قیمت ۱۵۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومانی معامله شد. سکه‌ بهار آزادی با افزایش چهار میلیون و ۶۵ هزار تومانی روی رقم ۱۴۵ میلیون و ۸۵۵ هزار تومانی ایستاد.

گفتنی است نیم‌سکه با رشد یک میلیون و ۹۳۰ هزار تومانی با رقم ۸۳ میلیون تومان معامله شد. ربع سکه رشد یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومانی داشت و با رقم ۵۰ میلیون تومان بسته شد. سکه گرمی با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی با رقم ۲۲ میلیون تومان معامله شد.

مثقال طلا ۲ میلیون تومان رشد کرد

گفتنی است هر مثقال طلای ۱۸ عیار با رشد دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی با رقم ۶۴ میلیون و ۱۰ هزار تومانی معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۵۷۵ هزار و ۸۰۰ تومانی در محدوده ۱۴ میلیون و ۷۷۶ هزار تومانی ایستاد. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم ۱۴ میلیون ۵۷۹ هزار تومانی معامله شد.

حباب سکه امامی میلیونی صعود کرد

حباب سکه در دومین روز هفته غیر از کاهش ۱۱۰ هزار تومانی حباب سکه گرمی در سایر قطعات رشد داشت. حباب سکه امامی دو میلیون و ۱۵۱ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۷۴۱ هزار تومان، نیم‌سکه ۲۶۱ هزار تومان‌، ربع سکه ۷۲۶ هزار تومان رشد داشت.

