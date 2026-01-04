عکس: تجمع مقابل کاخ سفید در اعتراض به بازداشت مادورو
صدها نفر در شهرهای مختلف ایالات متحده در اعتراض به حمله آمریکا به ونزوئلا و ربوده شدن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، به خیابانها آمدند. بر اساس گزارشها، معترضان از واشنگتن دیسی تا نیویورک که گفته میشود مادورو برای محاکمه به آنجا منتقل شده، سیاستهای دولت ترامپ را زیر سؤال برده و جنگ علیه ونزوئلا را محکوم کردند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس بین الملل آمریکا ونزوئلا مادارو
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.