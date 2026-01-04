صفحه خبر لوگوبالا تابناک
یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۹۸۷۰
بازدید: ۱۰۸۰

عکس: تجمع مقابل کاخ سفید در اعتراض به بازداشت مادورو

صدها نفر در شهرهای مختلف ایالات متحده در اعتراض به حمله آمریکا به ونزوئلا و ربوده شدن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، به خیابان‌ها آمدند. بر اساس گزارش‌ها، معترضان از واشنگتن دی‌سی تا نیویورک که گفته می‌شود مادورو برای محاکمه به آنجا منتقل شده، سیاست‌های دولت ترامپ را زیر سؤال برده و جنگ علیه ونزوئلا را محکوم کردند.

پیش‌بینی مدودف درباره تحولات ونزوئلا

وزیر خارجه آمریکا: ما در جنگ با ونزوئلا نیستیم!
