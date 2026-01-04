اعلام زمان نوبت خرید اول کالابرگ
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عصر امروز یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با طرح جدید کالابرگ گفت: طرح کالابرگ با مشارکت دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی وزارت دادگستری، سازمان برنامه انجام شده و در انتهای زنجیره هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که هدف آن حمایت از خانوارهاست. هر کدام از دستگاهها به نوبه خود، بسته به وظیفه خود مشارکت میکنند و قسمتی از وظایف را عهدهدار شدهاند.
اندایش در ارتباط با ساختار این طرح حمایتی دولت بیان کرد: ارز ترجیحی که تاکنون پرداخت میشد، اکنون قرار است به همان اندازه یا ۲۰ درصد بالاتر به خود خانوارها منتقل شود و طی مرحله اول، چهار نوبت پرداخت برای آن در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر رفاه افزود: به ازای هر نفر در هر خانوار، اعتبار یک میلیون تومان در هر ماه در نظر گرفته شده است. این یک میلیون تومان اعتبار خرید است و خانوارها میتوانند در زمانی که نوبت خرید اعلام عمومی شد، به فروشگاهها مراجعه کنند. نهایتاً نیز تا بیستم دیماه نوبت خرید اول اعلام میشود.
وی همچنین تأکید کرد: اگر مشمولان کالابرگ از اعتبار یک ماه خود استفاده نکنند، این اعتبار سوخت نمیشود و به اعتبار ماههای بعدی اضافه میشود.
اندایش همچنین گفت: درباره مشمولان طرح، چون جلسات مختلف کارشناسی برگزار و پیشنهادهای مختلفی که روی میز بوده بررسی شد، نهایتاً غیر از ۶۱ میلیون نفری که در نوبتهای قبلی کالابرگ میگرفتند، ۲۰ میلیون نفر دیگر هم اضافه شدند. همچنین کارگروهی تشکیل شده است برای رصد و پایش برنامهها. امروز صبح نیز جلسهای در این زمینه برگزار شده است. این جلسه، جلسه ستاد اقتصادی دولت بوده که رئیسجمهور طی آن گزارش مربوطه را گرفتند و تأکید کردند به اعضا که سریعاً برای مشمولیت تمام ایرانیان برنامهریزی و محاسبه شود و انشاءالله در صدد هستیم که اگر شمولیت برای اکثر مردم فراهم شود، برنامه کافی برای تأمین اعتبار و تأمین کالا را طراحی کنیم.
معاون رفاه وزارت تعاون همچنین تصریح کرد: تا این لحظه پرداخت کالابرگ به هشتاد میلیون نفر قطعی است و پس از انجام محاسبات، تا جایی که نیاز باشد دولت تعداد مشمولان طرح را افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: دولت خود را متعهد کرده است که با افزایش قیمتها در مراحل مختلف، مابهالتفاوت قیمت را به مصرفکننده نهایی یا خانوار اضافه کند.
اندایش همچنین اظهار کرد: قیمتهایی که قبل از اجرای طرح در بازار تعیین شده، متناسب با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نبوده و با این حال برخی از اقلام با دلار آزاد عرضه میشده است. با افزایش قیمت ارز واردات، به نظر نمیرسد قیمت در بازار داخل چندان افزایش پیدا کند و ما نیز میتوانیم از قابلیتهای بازار استفاده کنیم؛ قابلیتهایی مثل رقابت، سهولت، دسترسی و کارایی و همه چیزهایی که موجب میشود ایجاد شود و قیمتها رو به کاهش باشند و از جایی به بعد نیز پیشبینی ما صادرات و گسترش زنجیره تولید است.