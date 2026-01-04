اعلام موضع پلیس درباره تیراندازی در تجمع هفشجان
در پی کسب خبری مبنی بر وقوع تیراندازی در سطح شهر هفشجان، در همان لحظات اولیه مأموران پلیس در محل حاضر گردیدند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ کارآگاه "اصغر رحیمی" گفت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع تیراندازی در سطح شهر هفشجان، در همان لحظات اولیه مأموران پلیس در محل حاضر گردیدند.
وی افزود: در بررسیهای صورت گرفته توسط پلیس مشخص شد؛ وقوع قتل به علت درگیری شخصی همزمان با شروع تجمع هفشجان، آشوبگران در پی سوء استفاده از این مسئله و تحریک مردم هستند و این قتل را به اعتراض و کشته شدن توسط پلیس ربط میدهند.
سرهنگ کارآگاه رحیمی خاطرنشان کرد: وقوع قتل خارج از محدوده تجمع بوده، اقدامات و بررسیهای لازم در همان ساعات اولیه انجام و تحقیقات در خصوص روشن شدن تمامی زوایا از همان ساعات اولیه آغاز و عامل این اقدام شناسایی و تحت تعقیب پلیس میباشد.
