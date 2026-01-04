اعلام موضع پلیس درباره تیراندازی در تجمع هفشجان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ کارآگاه "اصغر رحیمی" گفت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع تیراندازی در سطح شهر هفشجان، در همان لحظات اولیه مأموران پلیس در محل حاضر گردیدند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته توسط پلیس مشخص شد؛ وقوع قتل به علت درگیری شخصی همزمان با شروع تجمع هفشجان، آشوبگران در پی سوء استفاده از این مسئله و تحریک مردم هستند و این قتل را به اعتراض و کشته شدن توسط پلیس ربط می‌دهند.

سرهنگ کارآگاه رحیمی خاطرنشان کرد: وقوع قتل خارج از محدوده تجمع بوده، اقدامات و بررسی‌های لازم در همان ساعات اولیه انجام و تحقیقات در خصوص روشن شدن تمامی زوایا از همان ساعات اولیه آغاز و عامل این اقدام شناسایی و تحت تعقیب پلیس می‌باشد.