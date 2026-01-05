صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بلاتکلیفی جوانان میان لایحه دولت و وعده مجلس/ وام ازدواج؛ حذف شده یا در بازگشت به بودجه؟

نبود نام وام ازدواج در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، ابهامی جدی درباره سرنوشت این تسهیلات ایجاد کرده؛ ابهامی که نگاه‌ها را به سمت مجلس و تصمیم نهایی نمایندگان در جریان بررسی بودجه دوخته است.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۶۴
| |
15714 بازدید
|
۷

بلاتکلیفی جوانان میان لایحه دولت و وعده مجلس/ وام ازدواج؛ حذف شده یا در بازگشت به بودجه؟

حذف یا تداوم پرداخت وام ازدواج در سال آینده به یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های بودجه‌ای این روزها تبدیل شده؛ حاشیه‌ای که این‌بار نه بر سر افزایش مبلغ وام، بلکه بر سر اصل وجود آن در لایحه بودجه شکل گرفته و نگرانی‌هایی جدی را میان هزاران جوان در صف دریافت این تسهیلات به وجود آورده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، هر ساله هم‌زمان با بررسی لایحه بودجه در مجلس، موضوع وام ازدواج از جمله محورهای پررنگ رسانه‌ای بود؛ اما بررسی متن لایحه بودجه ۱۴۰۵ که دولت به مجلس ارائه کرده، نشان می‌دهد هیچ اشاره‌ای به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نشده است. همین سکوت، پرسش اصلی افکار عمومی را شکل داده؛ آیا دولت قصد حذف وام ازدواج را دارد؟

در پاسخ به این ابهام، عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس صراحتاً اعلام کرده است که وام ازدواج و فرزندآوری در لایحه دولت حذف شده، اما این حذف به معنای پایان این تسهیلات نیست. او گفته است: «این بخش به قانون بودجه سال آینده توسط مجلس اضافه می‌شود. سال گذشته نیز در لایحه بودجه نیامده بود و مجلس در نهایت اصلاح کرد و ۳۵۰ همت پیشنهاد داد و تصویب شد ولی در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت این مبلغ به رقم ۲۷۵ همت رسید.»

سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس در ادامه تأکید کرده است: «با توجه به اینکه دولت را ملزم کرده بودیم که باید قوانین دائمی و سایر الزامات بودجه‌های سنواتی گذشته را در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید تدوین می‌کرد و می‌آورد، اما نیاورده است و این به این معنا نیست که وام ازدواج را حذف می‌کنیم و ما حتماً همچون سال گذشته این ردیف بودجه‌ای را لحاظ می‌کنیم.»

در کنار موضع‌گیری مجلس، دولت نیز تلاش کرده شایعات حذف وام ازدواج را کم‌رنگ کند. رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با رد برخی گمانه‌زنی‌ها اعلام کرده است: وام ازدواج از منابع داخلی بانک‌ها پرداخت می‌شود و ارتباط مستقیمی با قانون بودجه ندارد؛ بنابراین در لایحه بودجه هیچ الزام قانونی برای حذف این تسهیلات وجود ندارد.

همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ یادآور شده است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز وام ازدواج را پیش‌بینی نکرده بود و این مجلس بود که با پیشنهاد خود، وام ازدواج، جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری را به قانون بودجه اضافه کرد؛ روندی که به گفته او، امسال نیز تکرار خواهد شد.

با این حال، آنچه نگرانی جوانان را تشدید کرده، عملکرد شبکه بانکی در پرداخت وام ازدواج است. بر اساس آمار رسمی، از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه، ۴۳۰ هزار و ۱۴۵ فقره وام ازدواج به ارزش ۱۴۴ هزار و ۲۵۶ میلیارد تومان پرداخت شده، اما در مقابل ۵۳۵ هزار و ۶۱۰ نفر همچنان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند؛ یعنی تعداد افرادی که در صف وام هستند، از دریافت‌کنندگان وام بیشتر است.

به گزارش تابناک؛ اگرچه به نظر می‌رسد مجلس بار دیگر مانع حذف وام ازدواج از قانون بودجه خواهد شد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد چالش اصلی نه در متن قانون، بلکه در اجرای آن توسط بانک‌هاست؛ جایی که صف‌های طولانی، بی‌نظمی و کم‌کاری برخی بانک‌ها، عملاً این تسهیلات حیاتی را از کارکرد اصلی خود دور کرده است. مسئله وام ازدواج، بیش از آنکه بودجه‌ای باشد، امروز به یک آزمون جدی برای نظام بانکی و سیاست‌های حمایتی دولت تبدیل شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وام ازدواج لایحه بودجه 1405 بودجه 1405 تسهیلات ازدواج
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!
طرح نصب کنتورهای هوشمند برق؛ از وعده‌ تا عمل
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
35
پاسخ
در مورد چیزهای مهم صبحت کنید جوانان ایران که مهم نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
29
پاسخ
این وام به کجا میرسه اسمش 300 تونه همون اول 12 ملیون برای کارمزد کم میشه ما وام نمی‌خواهیم تورم رو درست کنید الان باید حداقل می خوای خونه اجاره کنی باید 500 تومن پول پیش بدی خودتون رو مسخره کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
2
13
پاسخ
وامی برای ازدواج نکردن. روحانی مچکریم عباس آخوندی مچکریم
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
10
پاسخ
بجای وام ووو فکر شغل جوانان باشید
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
4
پاسخ
خوشبحال کارکنان بانکها
وام ازدواج قطع میشه
میرسه به کارکنان بانکها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
9
پاسخ
الان پسرها تو خرج خودشان موندنن الان فقط آقا زاده ها ازدواج میکنند بقیه پسرا که آدم نیستند ازدواج کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
8
پاسخ
کسی ازدواج میکند که امیدوارم به آینده با شد وقتی آینده ای وجود ندارد ازدواجی هم وجود ندارد
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا # کالابرگ # کالابرگ الکترونیکی
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حواشی عجیب سخنرانی پزشکیان: قیافه نگیر / بذار حرف بزنم
نتانیاهو به واسطه پوتین برای تهران پیغام فرستاد
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است
مواجهه متفاوت رئیس جمهور جدید ونزوئلا با سفیر ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
آمریکا و اسرائیل بیانیه مشترک منتشر کردند
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
وزیر خارجه ونزوئلا: در جلسه شورای امنیت پیروز شدیم
آتش‌سوزی کاله مهار شد/ رفع خطر مخزن آمونیاک
محافظین مادورو کوبایی‌اند و کوبا در حوزه ضداطلاعات در دنیا نظیر ندارد!
اعلام سطح آمادگی ایران برای پاسخ به حمله: 400 مجموعه دست روی ماشه‌اند
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۸۵ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
«جنگ پیش دستانه» در دستور کار ایران علیه اسرائیل؛ تهدیدات از حالت «ذهنی» وارد فاز «عینی» شده است  (۱۸۹ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۵۵ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه  (۱۳۰ نظر)
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد  (۱۱۸ نظر)
مدیران انقلاب، نباید حقوق بگیرند/ منتظر کاندیداتوری «مخبر» بودم/ بحث ما نباید فیلترینگ باشد  (۱۱۵ نظر)
اظهارات عبدالکریم‌سروش درباره اعتراضات ایران  (۱۰۳ نظر)
نیویورک تایمز مدعی شد: بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران به احتمال زیاد پرداخت نمی‌شود  (۹۴ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
از گمرک تا انبار، همه گوش‌به‌فرمان سلطان! / ​آقای اژه‌ای، بسم‌الله  (۸۲ نظر)
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند  (۷۸ نظر)
واکنش ظریف به تهدید تازه ترامپ علیه ایران  (۷۷ نظر)
احمدی‌نژاد می‌گفت دلار نباید به هزار تومان برسد/ بانک مرکزی تصور می‌کند می‌تواند نرخ دلار را تعیین کند/ فشار تورمی امروز متفاوت از دوران جنگ است  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005fA0
tabnak.ir/005fA0