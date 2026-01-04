رئیس‌جمهور برای پرداخت کالابرگ به دهک ۱۰ دستور داده اما هنوز تصمیم قطعی از سوی وزارت کار گرفته نشده است.

دستور پزشکیان برای بررسی پرداخت کالابرگ به دهک ۱۰

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اساس اخبار رسیده از وزارت کار هنوز تصمیم قطعی برای واریز کالابرگ دهک ده گرفته نشده است.

ساعاتی پیش، یک عضو شورای اطلاع رسانی دولت از واریز کالابرگ به دهک ده خبر داده بود.

هم‌اکنون واریز کالابرگ برای ۸۰ میلیون نفر قطعی شده و رئیس جمهور در جلسه هیات دولت دستور بررسی و محاسبه پرداخت کالابرگ به دهک ده را صادر کرده است.