دستور پزشکیان برای بررسی پرداخت کالابرگ به دهک ۱۰
رئیسجمهور برای پرداخت کالابرگ به دهک ۱۰ دستور داده اما هنوز تصمیم قطعی از سوی وزارت کار گرفته نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اساس اخبار رسیده از وزارت کار هنوز تصمیم قطعی برای واریز کالابرگ دهک ده گرفته نشده است.
ساعاتی پیش، یک عضو شورای اطلاع رسانی دولت از واریز کالابرگ به دهک ده خبر داده بود.
هماکنون واریز کالابرگ برای ۸۰ میلیون نفر قطعی شده و رئیس جمهور در جلسه هیات دولت دستور بررسی و محاسبه پرداخت کالابرگ به دهک ده را صادر کرده است.
یک روز حذف میکنن یک روز واریز میکنند . این دولت گیج و منگ باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است . اخه چرا باید مردم مجبور بشوند به کسی مثل پزشکیان رای بدهند
ما که دهک ۸ هستیم یارانه نمیدید بعدش میخوای به دهک ۱۰ یارانه بدید.
چون یارانه نقدی نمیدن و مطمئنه دهک ده نمیره کالابرگ بگیره و سهمش میسوزه.
خوبه. بالاخره اینم یادگرفت خبیث باشه مثل بقیه.
ببین اوضاع مملکت چجوریه من کارمند با یه ماشین 207 و ساکن در خانه پدری دهک 10 هستم و 80 میلیون نفر از من اوضاع اقتصادی بدتری دارند.
به همه مردم این یارانه رو بده ،من قبلا سر کار بودم همون سری اول انصراف دادم ،الان بیکارم، ،،وچندین ساله یارانه نمی گیرم ،،،سایت رو باز کن دوباره ثبت نام کنیم
بازنشسته تامین با داشتن یک خانه نقلی و یک ماشین متعلق به ۲۰ سال پیش جزو دهک ۱۰ هستم و با حساب وزیر من مرفه بی درد حساب میشم و گرانی ها برای من نیست!!!
افرادی هستکهدردهک۹ قرارگرفتن ولیعصر وستآجر هستن اشتباه دهک بندی شده و تا ثابت بکند زمان میبرد برای آنها هم واریز بکنین
