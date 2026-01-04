صفحه خبر لوگوبالا تابناک
دستور پزشکیان برای بررسی پرداخت کالابرگ به دهک ۱۰

رئیس‌جمهور برای پرداخت کالابرگ به دهک ۱۰ دستور داده اما هنوز تصمیم قطعی از سوی وزارت کار گرفته نشده است.
دستور پزشکیان برای بررسی پرداخت کالابرگ به دهک ۱۰

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اساس اخبار رسیده از وزارت کار هنوز تصمیم قطعی برای واریز کالابرگ دهک ده گرفته نشده است.

ساعاتی پیش، یک عضو شورای اطلاع رسانی دولت از واریز کالابرگ به دهک ده خبر داده بود.

هم‌اکنون واریز کالابرگ برای ۸۰ میلیون نفر قطعی شده و رئیس جمهور در جلسه هیات دولت دستور بررسی و محاسبه پرداخت کالابرگ به دهک ده را صادر کرده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
2
پاسخ
یک روز حذف میکنن یک روز واریز میکنند . این دولت گیج و منگ باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است . اخه چرا باید مردم مجبور بشوند به کسی مثل پزشکیان رای بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
5
پاسخ
ما که دهک ۸ هستیم یارانه نمیدید بعدش میخوای به دهک ۱۰ یارانه بدید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
3
پاسخ
چون یارانه نقدی نمیدن و مطمئنه دهک ده نمیره کالابرگ بگیره و سهمش میسوزه.

خوبه. بالاخره اینم یادگرفت خبیث باشه مثل بقیه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
12
پاسخ
ببین اوضاع مملکت چجوریه من کارمند با یه ماشین 207 و ساکن در خانه پدری دهک 10 هستم و 80 میلیون نفر از من اوضاع اقتصادی بدتری دارند.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
9
پاسخ
به همه مردم این یارانه رو بده ،من قبلا سر کار بودم همون سری اول انصراف دادم ،الان بیکارم، ،،وچندین ساله یارانه نمی گیرم ،،،سایت رو باز کن دوباره ثبت نام کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
28
پاسخ
بازنشسته تامین با داشتن یک خانه نقلی و یک ماشین متعلق به ۲۰ سال پیش جزو دهک ۱۰ هستم و با حساب وزیر من مرفه بی درد حساب میشم و گرانی ها برای من نیست!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
14
پاسخ
عمله
ی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
12
پاسخ
افرادی هست‌که‌در‌دهک‌۹ قرار‌گرفتن ولیعصر وستآجر هستن اشتباه دهک بندی شده و تا ثابت بکند زمان می‌برد برای آنها هم واریز بکنین
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
5
پاسخ
چی شده
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
17
پاسخ
اصل تقسیم بندی دهک ها ناعادلانه بوده
.طلا فروش دهک پایین یک فرد بیکار دهک ده
