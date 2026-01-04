اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره برگزاری غیرحضوری امتحانات پایان ترم

دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای کاشان و البرز اعلام کردند امتحانات پایان‌ترم در این دو واحد به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

در همین حال، با توجه به اتخاذ این تصمیم از سوی دانشگاه آزاد کاشان و البرز، انتظار می‌رود سایر دانشگاه‌ها نیز در روزهای آینده تصمیمات مشابهی درباره مجازی‌ شدن امتحانات پایان‌ترم اتخاذ و اطلاع‌رسانی کنند.