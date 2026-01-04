صفحه خبر لوگوبالا تابناک
شایعه لغو پروازهای امارات رسماً تکذیب شد

معاون بهره‌برداری فرودگاه امام خمینی (ره) با تکذیب شایعات لغو پروازهای امارات به ایران گفت: هیچ کنسلی یا لغوی وجود ندارد و فقط زمان یکی از پروازهای امارات تا تاریخ ۱۰ ژانویه جابه‌جا شده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۵۳
| |
3101 بازدید

شایعه لغو پروازهای امارات رسماً تکذیب شد

 

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ جواد صالحی، معاون بهره‌برداری شهر فرودگاه امام خمینی (ره) با رد شایعات مطرح‌شده درباره لغو پروازهای شرکت هواپیمایی امارات به ایران، گفت: هیچ‌یک از پروازهای امارات در مسیر ایران لغو نشده و کنسلی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: شرکت هواپیمایی امارات در مجموع ۱۷ پرواز هفتگی در مسیر ایران انجام می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در چهار روز هفته هر روز دو پرواز و در سه روز دیگر هر روز سه پرواز برقرار است. به‌طور طبیعی، در برخی مقاطع و به دلایل بازرگانی یا میزان بار مسافر، ممکن است زمان یکی از پروازها جابه‌جا شود که این موضوع به معنای لغو پرواز نیست.

معاون بهره‌برداری شهر فرودگاه امام خمینی (ره) با اشاره به شرایط فصلی پروازها بیان کرد: در فصل کم‌تقاضا یا همان «لو سیزن» (Low Season)، این امکان وجود دارد که شرکت‌های هواپیمایی بر اساس ملاحظات تجاری یا لود مسافر، تغییراتی در زمان‌بندی پروازهای خود اعمال کنند.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز زمان یکی از پروازهای شرکت هواپیمایی امارات تا تاریخ ۱۰ ژانویه تغییر کرده است، اما این پرواز لغو نشده و صرفاً با جابه‌جایی ساعت انجام خواهد شد، برهمین اساس تمامی پروازهای برنامه‌ریزی‌شده در مسیر ایران - امارات برقرار است.

تکذیب شایعه پرواز امارات شرکت هواپیمایی امارات
