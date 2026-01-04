کارشناس مالیه شهری: به‌جز یک‌بار در شورای اول، سابقه نداشته که شورای شهر به گزارش حسابرسی که نماینده خود شورا است، رأی ندهد،البته شورای اول هم این اشتباه خود در رد گزارش تفریغ بودجه حسابرس منتخب شورا با تایید این گزارش اصلاح کرد.

به گزارش تابناک؛ بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه شهری، با انتقاد از رد گزارش حسابرس منتخب شورای شهر، این اقدام را مغایر با وظایف قانونی شورا در حوزه نظارت مالی دانست و تأکید کرد: به‌جز یک‌بار در شورای اول، سابقه نداشته که شورای شهر به گزارش حسابرسی که نماینده خود شورا است، رأی ندهد،البته شورای اول هم این اشتباه خود در رد گزارش تفریغ بودجه حسابرس منتخب شورا با تایید این گزارش اصلاح کرد.

وی با اشاره به بند ۳۰ وظایف شورای شهر در نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته گفت: گزارش حسابرسی یک گزارش فنی، رسمی و معتبر است، نه سیاسی و اداری. این گزارش توسط حسابرس رسمی عضو جامعه حسابداران ایران تهیه می‌شود و حسابرس نیز کارمند شهرداری نیست، بلکه به انتخاب خود شورای شهر فعالیت می‌کند.

به گفته شیخ‌رودی، شورای ششم همانند دوره‌های قبل، حسابرس واحدهای مختلف شهرداری را انتخاب کرده و حسابرس بر اساس تکلیف شورا، صورت‌های مالی را بررسی و گزارش نهایی را ارائه می‌کند. بنابراین رد چنین گزارشی، به معنای زیر سؤال بردن انتخاب و تصمیم خود شورا است.

این کارشناس مالیه شهری توضیح داد: گزارش حسابرسی «مشروط» به این معناست که حسابرس در برخی موارد به قطعیت کامل نرسیده و آن‌ها را صراحتاً اعلام کرده است، نه اینکه گزارش فاقد اعتبار باشد. وقتی شورای شهر به این گزارش رأی نمی‌دهد، عملاً این پیام منتقل می‌شود که شهرداری نیازی به اجرای تکالیف، پیگیری تخلفات یا شفاف‌سازی ندارد وضعیتی که به نفع مدیریت اجرایی و به زیان نظارت عمومی است.

شیخ‌رودی با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین وظایف شورا، حفظ سرمایه‌ها، دارایی‌ها و اموال عمومی شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌ها است، گفت: رد گزارش حسابرس، یعنی بی‌اثر کردن نظارت مالی. این اقدام، نه تقویت نظارت، بلکه تضعیف جایگاه قانونی شورا و تمسخر گرفتن یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی آن است.