نبض خبر

سکوت نتانیاهو درباره مسئله حساس برای ایران+ زیرنویس

بنیامین نتانیاهو در نخستین نشست کابینه رژیم صهیونیستی پس از ملاقات با دونالد ترامپ در آمریکا، از حمله آمریکا به ونزوئلا حمایت کرد و تاکید کرد این کشور به محور آمریکا بازگشت و این به نفع اسرائیل نیز خواهد بود. نتانیاهو از اغتشاشاگران در ایران نیز حمایت کرد و گفت در لحظات حساسی هستیم. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که با ترامپ درباره 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران مذاکره کرده و با هم تفاهم دارند. نکته قابل تامل آنکه بی بی درباره توان موشکی ایران سکوت کرد و چیزی نگفت. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر اعتراضات بازار اغتشاش اسرائیل اورانیوم 60 درصد ذخایر اورانیوم غنی شده توان موشکی ایران خلع سلاح موشکی کاهش برد موشک
