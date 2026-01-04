نبض خبر
سکوت نتانیاهو درباره مسئله حساس برای ایران+ زیرنویس
بنیامین نتانیاهو در نخستین نشست کابینه رژیم صهیونیستی پس از ملاقات با دونالد ترامپ در آمریکا، از حمله آمریکا به ونزوئلا حمایت کرد و تاکید کرد این کشور به محور آمریکا بازگشت و این به نفع اسرائیل نیز خواهد بود. نتانیاهو از اغتشاشاگران در ایران نیز حمایت کرد و گفت در لحظات حساسی هستیم. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که با ترامپ درباره 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران مذاکره کرده و با هم تفاهم دارند. نکته قابل تامل آنکه بی بی درباره توان موشکی ایران سکوت کرد و چیزی نگفت. با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
