صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزارش میدانی از روند فعالیت بازارها در سطح شهر تهران

مشاهدات میدانی از بازارهای مرکزی تهران در روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه نشان می‌دهد فعالیت بازارها با دوگانگی همراه بوده است؛ به‌طوری که بازار موبایل و لوازم الکترونیکی در خیابان جمهوری و محدوده پاساژ علاالدین با کاهش محسوس فعالیت و حضور نیروهای انتظامی روبه‌رو شد، اما معاملات ارز در محدوده چهارراه استانبول تا میدان فردوسی به روال معمول جریان داشت.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۴۷
| |
8689 بازدید
|
۳
گزارش میدانی از روند فعالیت بازارها در سطح شهر تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مشاهدات میدانی در حوالی ظهر امروز (یکشنبه ۱۴ دی‌ماه) نشان می‌دهد که وضعیت بازار‌ها در محور خیابان جمهوری، چهارراه حافظ، چهارراه استانبول و میدان فردوسی با تفاوت‌های قابل توجهی همراه بوده است. در خیابان جمهوری، بازار لوازم الکترونیکی نشانه‌هایی از احتیاط و کاهش سطح فعالیت در میان کسبه مشاهده می‌شد. بعضی از مغازه‌ها با کرکره‌های نیمه‌باز فعالیت می‌کردند و برخی فروشندگان نیز ترجیح داده بودند در مقابل واحد‌های صنفی خود بایستند.

در محدوده پاساژ علاالدین ۲، برخلاف روز‌های معمول، جمعیت چندانی دیده نمی‌شد، اما با حرکت به سمت ساختمان اصلی پاساژ علاالدین در چهارراه حافظ، شرایط کاملا تغییر می‌کرد. ازدحام قابل توجه جمعیت در اطراف این محدوده شکل گرفته بود و حضور نیرو‌های انتظامی در اطراف پل حافظ و ورودی‌های منتهی به پاساژ به وضوح به چشم می‌خورد.

بر اساس مشاهدات، فعالیت در پاساژ علاالدین و بازار چهارسو عملا متوقف شده بود و به دلیل تجمع بالای جمعیت، امکان ورود به داخل پاساژ‌ها وجود نداشت. این شرایط باعث شده بود این بخش از بازار موبایل تهران در این ساعات (حوالی ساعت ۱۲) عملا از چرخه معاملات خارج شود. دامنه این شلوغی تا خیابان سی‌تیر و چهارراه استانبول نیز کم و بیش ادامه داشت. در این محدوده، ترافیک خودرو‌ها و موتورسواران نسبت به روز‌های عادی بیشتر بود و رفت و آمد‌ها با کندی انجام می‌شد.

با این حال، از تقاطع جمهوری تا چهارراه استانبول به سمت میدان فردوسی، شرایط عادی بر بازار حاکم بود. معاملات ارز در این بخش از بازار به شکل معمول جریان داشت و اغلب صرافی‌ها فعال بودند. تعدادی از متقاضیان خرید و فروش ارز و سکه در مقابل صرافی‌ها دیده می‌شدند و نشانه‌ای از تعطیلی یا توقف معاملات مشاهده نمی‌شد. همچنین در خیابان فردوسی، حضور دلالان و دست‌فروشان ارز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای به چشم می‌خورد و معاملات به صورت غیررسمی نیز در جریان بود؛ موضوعی که در روز‌های پرتلاطم بازار ارز، همواره مورد توجه فعالان و ناظران اقتصادی قرار می‌گیرد.

در خیابان لاله‌زار نیز برخی مغازه‌ها به صورت نیمه باز بوده و برخی از آنها نیز فعال بودند. اما در بازار بنکداران خیابان مولوی کسبه مشغول فعالیت بودند و خبری از تعطیلی نبوده است.

در بازار بزرگ تهران نیز امروز بیشتر بخش‌های مربوط به طلا فروشان و پارچه فروشان تعطیل بودند، اما پاساژ دلگشا و بازار رضا که مربوط به فروش پوشاک و لباس می‌شود به صورت نیمه باز مشاهده شده است. همچنین تیمچه لوازم خانگی هم نیمه تعطیل بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گزارش میدانی بازار تهران بازار موبایل پاساژ علاالدین پل حافظ
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر برخورد بازاری‌ها با عوامل به آشوب کشیدن اعتراضات
اعتراض کسبه بازار تهران در واکنش به نوسانات ارز
بازی با جان مردم در بازار تهران
تصاویر تونل عظیم زیر بازار تهران
پشت پرده تونل‌ عظیم زیر بازار تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
0
پاسخ
دلار به ۱۵۰ میرسه صبر کن
گیتی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
1
پاسخ
خدا نگذره از این بازاری‌ها که فقط فکر منافع خودشون هستن واقعا دقدقه مردم رو ندارن فقط خودشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
0
1
پاسخ
این حرفا رو ول کن! از مادورو چخبر؟!!!!
حرفی نداری؟!!!!
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
عکس ماهواره‌ای از تازه‌ترین وضعیت دریاچه ارومیه
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان می‌آیند!
مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
جزییات قتل تکان‌دهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
مروری بر کارنامه شهیدعلیرضا یاسینی؛ خلبانی با دو اجکت و رکورد ماموریت‌های برون‌مرزی
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته می‌شود
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
نتانیاهو: ترامپ هیچ‌ امتیازی به حماس نداد
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
روایت مرشایمر از درخواست اسرائیل از آمریکا درباره جنگ با ایران
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستان‌ها
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۴۱ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f9j
tabnak.ir/005f9j