گزارش میدانی از روند فعالیت بازارها در سطح شهر تهران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مشاهدات میدانی در حوالی ظهر امروز (یکشنبه ۱۴ دیماه) نشان میدهد که وضعیت بازارها در محور خیابان جمهوری، چهارراه حافظ، چهارراه استانبول و میدان فردوسی با تفاوتهای قابل توجهی همراه بوده است. در خیابان جمهوری، بازار لوازم الکترونیکی نشانههایی از احتیاط و کاهش سطح فعالیت در میان کسبه مشاهده میشد. بعضی از مغازهها با کرکرههای نیمهباز فعالیت میکردند و برخی فروشندگان نیز ترجیح داده بودند در مقابل واحدهای صنفی خود بایستند.
در محدوده پاساژ علاالدین ۲، برخلاف روزهای معمول، جمعیت چندانی دیده نمیشد، اما با حرکت به سمت ساختمان اصلی پاساژ علاالدین در چهارراه حافظ، شرایط کاملا تغییر میکرد. ازدحام قابل توجه جمعیت در اطراف این محدوده شکل گرفته بود و حضور نیروهای انتظامی در اطراف پل حافظ و ورودیهای منتهی به پاساژ به وضوح به چشم میخورد.
بر اساس مشاهدات، فعالیت در پاساژ علاالدین و بازار چهارسو عملا متوقف شده بود و به دلیل تجمع بالای جمعیت، امکان ورود به داخل پاساژها وجود نداشت. این شرایط باعث شده بود این بخش از بازار موبایل تهران در این ساعات (حوالی ساعت ۱۲) عملا از چرخه معاملات خارج شود. دامنه این شلوغی تا خیابان سیتیر و چهارراه استانبول نیز کم و بیش ادامه داشت. در این محدوده، ترافیک خودروها و موتورسواران نسبت به روزهای عادی بیشتر بود و رفت و آمدها با کندی انجام میشد.
با این حال، از تقاطع جمهوری تا چهارراه استانبول به سمت میدان فردوسی، شرایط عادی بر بازار حاکم بود. معاملات ارز در این بخش از بازار به شکل معمول جریان داشت و اغلب صرافیها فعال بودند. تعدادی از متقاضیان خرید و فروش ارز و سکه در مقابل صرافیها دیده میشدند و نشانهای از تعطیلی یا توقف معاملات مشاهده نمیشد. همچنین در خیابان فردوسی، حضور دلالان و دستفروشان ارز بهطور قابلملاحظهای به چشم میخورد و معاملات به صورت غیررسمی نیز در جریان بود؛ موضوعی که در روزهای پرتلاطم بازار ارز، همواره مورد توجه فعالان و ناظران اقتصادی قرار میگیرد.
در خیابان لالهزار نیز برخی مغازهها به صورت نیمه باز بوده و برخی از آنها نیز فعال بودند. اما در بازار بنکداران خیابان مولوی کسبه مشغول فعالیت بودند و خبری از تعطیلی نبوده است.
در بازار بزرگ تهران نیز امروز بیشتر بخشهای مربوط به طلا فروشان و پارچه فروشان تعطیل بودند، اما پاساژ دلگشا و بازار رضا که مربوط به فروش پوشاک و لباس میشود به صورت نیمه باز مشاهده شده است. همچنین تیمچه لوازم خانگی هم نیمه تعطیل بود.