بلیط اتوبوس به خدمات فلایتودی اضافه شد
در راستای گسترش خدمات حملونقل و تسهیل فرآیند سفر برای کاربران، فلایتودی از اضافه شدن سرویس «بلیط اتوبوس» به سبد محصولات خود خبر داد. با فعال شدن این سرویس، کاربران میتوانند علاوه بر خرید بلیط هواپیما، قطار و رزرو هتل، بلیط اتوبوس را نیز از طریق پلتفرم فلایتودی خریداری کنند.
بنا بر اعلام فلایتودی، هدف از توسعه این بخش جدید، فراهمکردن امکان برنامهریزی جامع برای کاربران است؛ بهگونهای که افراد بتوانند کاملترین خدمات سفر را براساس نیاز و بودجه خود از یک پلتفرم تهیه کنند.
سفر با اتوبوس همچنان یکی از اقتصادیترین و در دسترسترین روشهای جابهجایی بینشهری در ایران محسوب میشود. قیمت مناسب و امکان دسترسی به بیشتر شهرهای کوچک و بزرگ از مهمترین دلایل انتخاب این روش سفر توسط بسیاری از مسافران است.
فلایتودی با راهاندازی این سرویس جدید، بیش از 700 مسیر داخلی را پوشش داده است. اکنون میتوانید بلیط مسیرهای پرتردد مانند تهران–مشهد، تهران–اصفهان، تهران–تبریز، تهران–شیراز و دهها مسیر اصلی دیگر در سراسر کشور را در فلایتودی خریداری کنید. علاوه بر این، امکان خرید بلیط برای برخی مسیرهای خارجی نیز در دسترس قرار گرفته و مقاصدی مانند ترکیه، عراق و ارمنستان را شامل میشود.
با راهاندازی این سرویس، فلایتودی گام دیگری در مسیر تکمیل سبد خدمات خود برداشته است؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در تسهیل سفرهای بین شهری و افزایش تنوع انتخاب برای مسافران داشته باشد.
