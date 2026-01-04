از بازار طلا و سکه چه خبر؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد کشتی آرای - رئیس پیشین اتحادیه کشوری طلا و جواهر، در تشریح وضعیت روزهای اخیر بازار طلا و سکه گفت: در روزهای اخیر و از ابتدای هفته گذشته تا امروز، بازار طلا و سکه نوسانات قابلتوجهی را تجربه کرده و نوساناتی که هم شامل رشدهای چشمگیر و هم عقبنشینی قیمتها بود را نشان داد.
وی افزود: بر اساس دادههای موجود، تا روز پنجشنبه هفته گذشته، قیمت جهانی طلا نسبت به ابتدای هفته گذشته، حدود ۲۱۵ دلار کاهش داشت و قیمت نقره نیز تا روز پنجشنبه حدود ۷ دلار و ۶۰ سنت کاهش یافت با این حال، بیشترین افت قیمت مربوط به پلاتین بود که نسبت به ابتدای هفته، هر اونس آن حدود ۴۰۱ دلار کاهش را تجربه کرد.
این کارشناس بازار طلا گفت: با این حال، از معاملات پایانی بازارهای جهانی در روز پنجشنبه و با ورود به روز یکشنبه، قیمتها با نوسانات افزایشی محدودی همراه شدند. در آخرین معاملات، هر اونس طلا به ۴۳۳۱ دلار رسید که نسبت به ابتدای هفته گذشته حدود ۲۰۱ تا ۲۰۲ دلار کاهش را نشان میدهد و قیمت نقره در حال حاضر ۷۲ دلار و ۶۶ سنت و قیمت پلاتین حدود ۲۱۳۷ دلار است که در مجموع، پلاتین حدود ۳۵۰ دلار کاهش قیمت را تجربه کرده است.
کشتی آرای ادامه داد: نکته قابل توجه به تغییر مدیریت بانک مرکزی در هفته گذشته باز میگردد که موجب کاهش قیمت ارز شد و در نتیجه، قیمت سکه حدود ۹ میلیون تومان کاهش یافت که رقم قابلتوجهی محسوب میشود. همچنین، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا روز پنجشنبه حدود ۹۴۰ هزار تومان کاهش داشت و امروز نیز قیمتها در ابتدای معاملات با افزایش جزئی همراه بود، اما در ادامه روز و در ساعات بعدازظهر مجددا کاهش یافتند و در حال حاضر میتوان گفت بازار به نوعی به تعادل رسیده است.
وی افزود: با توجه به تعطیلات میلادی و شرایط فعلی بازارهای جهانی، معاملات در وضعیت متعادلتری قرار دارد. اگرچه بازار پیشتر افزایش بیش از ۲۰۰ دلاری اونس طلا و ثبت رکوردهای جدید را تجربه کرده بود، اما در حال حاضر دادوستدها به روال عادی بازگشته است و در رابطه با آینده بازار، تحولات سیاسی و اقتصادی از جمله اتفاقات اخیر در ونزوئلا میتواند در ادامه بر بازارهای نفتی و به تبع آن بر قیمت فلزات تاثیرگذار باشد.
رئیس پیشین اتحادیه کشوری طلا و جواهر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر پیشبینی همین تحولات پیشتر موجب رشد و رکوردشکنی قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی شده بود، اما آثار واقعی این رخدادها هنوز بهطور کامل در بازارهای مالی نمایان نشده است. به همین دلیل، انتظار میرود با آغاز معاملات هفته جدید میلادی، نوسانات تازهای در بازارهای جهانی مشاهده شود.
وی در پایان تاکید کرد: در مجموع، با توجه به کاهش قیمت ارز در داخل و افت قیمتهای جهانی، بازار در حال حاضر در وضعیت متعادل قرار دارد و معاملات به شکل عادی جریان دارد؛ با این حال فردا دوشنبه روز نخست هفته در بازارهای خارجی است و فعالان بازار منتظرند تا در روزهای آینده و با شروع هفته جدید میلادی، روندهای تازه مشخص شود.