بازداشت عامل آتشزدن مأمور پلیس در شیراز
فرد مهاجمی که در جریان ناآرامی های اخیر شیراز با کپسول آتشزا به مأمور پلیس حمله کرده و جان او را به خطر انداخته بود، شناسایی و دستگیر شد. این فرد شب گذشته با اقدام خطرناک خود باعث سوختگی مأمور پلیس شد اما با واکنش سریع نیروهای انتظامی بازداشت شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرد مهاجمی که در جریان ناآرامیهای اخیر شیراز با کپسول آتشزا به مأمور پلیس حمله کرده و جان او را به خطر انداخته بود، شناسایی و دستگیر شد. این فرد شب گذشته با اقدام خطرناک خود باعث سوختگی مأمور پلیس شد، اما با واکنش سریع نیروهای انتظامی بازداشت شد. در بازرسی اولیه از او، یک قبضه سلاح سرد و یک کپسول اطفای حریق که با بنزین پر شده بود، کشف و ضبط شد. وی به اقدام خود علیه پلیس و همکاری با آشوبگران اعتراف کرده است. پلیس مصمم است با هرگونه اقدام که آرامش و امنیت عمومی جامعه را تهدید کند برخورد قاطع نماید؛ لذا از مردم و بهویژه جوانان درخواست میشود با کنترل هیجانات از تجمع و همراهی با اغتشاشگران بپرهیزند
لعنت به منافقین کوردل و اغتشاشگران!!!!!!!!!!!!
سلام ودرود بر مامورین پلیس و نیروهای جان برکف فراجا و سلام ودرود بر شهدای مظلوم فراجا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بیارید او را تو صدا سیما ببینیم دقیقا کیه و چی میگه.
منطق او چه بوده؟ وضعیت زندگی او چگونه است؟
