در این میان، لوله‌های پلی‌اتیلن به دلیل مقاومت بالا، انعطاف‌پذیری و طول عمر طولانی، به انتخاب اول کشاورزان تبدیل شده‌اند.

اما با مراجعه به بازار لوله و اتصالات، با طیف وسیعی از سایزها، فشارها و گریدهای مختلف مواجه می‌شوید که ممکن است انتخاب را دشوار کند. سوال اصلی اینجاست: کدام لوله پلی‌اتیلن دقیقاً برای زمین و نوع کشت شما مناسب‌تر است؟ در این مقاله تخصصی، ضمن بررسی فنی سایز و فشار کاری، به استانداردهای الزامی خرید خواهیم پرداخت.

انتخاب سایز و فشار بر اساس روش آبیاری

نخستین گام در خرید لوله، تطبیق مشخصات فنی آن با هیدرولیک سیستم آبیاری شماست. انتخاب اشتباه سایز می‌تواند منجر به افت فشار در انتهای زمین یا ترکیدگی لوله در ابتدای مسیر شود. دسته‌بندی زیر می‌تواند راهنمای دقیقی برای تصمیم‌گیری باشد:

１. سیستم آبیاری قطره‌ای و نواری (تیپ):

در این روش که برای باغات و کشت‌های ردیفی کاربرد دارد، نیاز به دبی آب پایین و فشار کنترل شده است. لوله‌های پلی‌اتیلن سایز ۱۶ و ۲۰ میلی‌متر بهترین گزینه‌ها برای لترال‌ها (لوله‌های فرعی کنار درختان) هستند. این سایزها تعادل خوبی بین هزینه و کارایی ایجاد می‌کنند و به راحتی قابلیت نصب قطره‌چکان را دارند.

２. سیستم آبیاری بارانی:

برای تأمین آب آبپاش‌ها (اسپرینکلرها) نیاز به حجم آب بیشتر و فشار بالاتری است تا شعاع پاشش مناسب تأمین شود. در این سیستم‌ها معمولاً از لوله‌هایی با قطر ۳۲ تا ۹۰ میلی‌متری استفاده می‌شود. نکته مهم در اینجا انتخاب فشار اسمی (PN) لوله است. پیشنهاد فنی برای آبیاری بارانی استفاده از لوله‌هایی با تحمل فشار ۶ تا ۱۰ بار است تا در اثر نوسانات فشار پمپ، دچار آسیب نشوند.

３. خطوط اصلی انتقال آب:

برای انتقال آب از منبع اصلی (چاه عمیق، استخر ذخیره یا کانال) به سر زمین، باید از لوله‌های قطور با تحمل فشار بالا استفاده کرد. لوله‌های سایز ۱۱۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر (و حتی بالاتر بسته به وسعت زمین) گزینه‌های استاندارد هستند. از آنجا که این لوله‌ها معمولاً تحت فشار مستقیم پمپ‌های قوی قرار دارند و گاهی در فواصل طولانی نصب می‌شوند، استفاده از کلاس فشار ۱۰ تا ۱۶ بار برای جلوگیری از پدیده ضربه قوچ و ترکیدگی ضروری است.

تفاوت فنی گریدهای مواد اولیه PE80 و PE100

یکی از نکات فنی که اغلب خریداران از آن غافل می‌شوند، گرید مواد اولیه است. لوله‌های پلی‌اتیلن معمولاً با دو نوع مواد PE80 و PE100 تولید می‌شوند که تفاوت آن‌ها در چگالی و ساختار مولکولی است.

مواد PE80: این گرید قدیمی‌تر است و چگالی کمتری دارد. لوله‌های تولید شده با PE80 برای تحمل یک فشار مشخص، نیاز به ضخامت دیواره بیشتری دارند. این لوله‌ها برای سایزهای کوچک‌تر و آبیاری‌های کم‌فشار همچنان کاربرد دارند و قیمت آن‌ها در برخی سایزها اقتصادی‌تر است.

مواد PE100: این گرید نسل جدیدتر مواد پلی‌اتیلن است که ساختار مولکولی متراکم‌تری دارد. لوله‌های PE100 با ضخامت دیواره کمتر، همان فشار کاری PE80 را تحمل می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود لوله سبک‌تر باشد و دبی آب بیشتری را از خود عبور دهد. برای خطوط اصلی و پروژه‌های بزرگ که تحت فشار و تنش‌های محیطی بالا هستند، استفاده از PE100 به دلیل استحکام بالاتر و مقاومت بهتر در برابر رشد ترک، قویاً توصیه می‌شود.

استانداردهای حیاتی و کنترل کیفیت

خرید لوله بدون استاندارد، ریسک بزرگی برای سرمایه کشاورز است. لوله‌های بی‌کیفیت شاید در ابتدا ارزان‌تر باشند، اما در برابر تابش آفتاب و فشارهای کاری به سرعت دچار پوسیدگی و ترکیدگی می‌شوند. هنگام خرید حتماً به حک شدن شماره استاندارد ISIRI 14427 (استاندارد ملی ایران) و ISO 4427 (استاندارد بین‌المللی) روی بدنه لوله توجه کنید.

علاوه بر این، وجود نوار آبی رنگ در طول لوله نشان‌دهنده کاربری آبرسانی آن است. همچنین یکی از ویژگی‌های مهم لوله‌های استاندارد کشاورزی، وجود مواد آنتی UV (ضد پرتو فرابنفش) در ترکیب آن‌هاست. این مواد باعث می‌شوند لوله‌هایی که روی سطح خاک و زیر نور مستقیم خورشید پهن می‌شوند، خشک و شکننده نشوند.

جمع‌بندی

انتخاب لوله پلی‌اتیلن برای زمین کشاورزی یک فرمول یکسان ندارد و به عواملی نظیر مساحت زمین، شیب، نوع محصول و منبع تأمین آب وابسته است. استفاده از لوله‌های PE100 برای خطوط اصلی فشار قوی و لوله‌های نرم‌تر سایز پایین برای انشعابات قطره‌ای، ترکیبی ایده‌آل برای یک سیستم آبیاری بهینه است.

برای اطمینان از کیفیت و دوام محصول، همواره توصیه می‌شود خرید خود را از تولیدکنندگانی انجام دهید که دارای تأییدیه‌های معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی و ضمانت‌نامه‌های معتبر هستند.

