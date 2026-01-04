صفحه خبر لوگوبالا تابناک
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یک سخنرانی در کابینه این رژیم با تکرار زیاده‌خواهی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به مطرح کردن اظهارتی مداخله‌جویانه درباره اعتراضات مردم ایران به مسائل معیشتی طی روزهای اخیر پرداخت.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۲۹
| |
177816 بازدید
|
۱۴۱
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز در جلسه کابینه خود با اشاره به سفر اخیرش به آمریکا و دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و رایزنی آنها درباره ایران با زیاده‌خواهی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: «ما موضع مشترک خود درباره غنی‌سازی صفر از یک سو و خارج کردن ۴۰۰ کیلوگرم مواد (هسته‌ای) غنی‌شده از ایران و نظارت دقیق و واقعی بر تاسیسات اتمی ایران را تکرار کردیم.»

رژیم صهیونیستی که بدو عضویت در پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (ان‌پی‌تی) و در پیش گرفتن سیاست ابهام هسته‌ای دارنده بزرگ‌ترین زرادخانه اتمی در منطقه غرب آسیا بوده و با واسطه سیاست‌های اشغالگرانه خود امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند، بار‌ها مدعی وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران شده است-ادعایی که مقامات ایران ضمن تاکید بر حق برخورداری از انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز آن را رد کرده‌اند.

رژیم صهیونیستی و آمریکا با این ادعا که ایران به تولید تسلیحات اتمی نزدیک است-ادعایی که نتانیاهو نزدیک به ۳ دهه است که آن را تکرار می‌کند، در ماه ژوئن تاسیسات اتمی ایران را مورد حملات متجاوزانه و غیرقانونی قرار دادند. این تاسیسات آسیب جدی دیدند و طبق اعلام تهران، حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در محل تاسیسات بمباران‌شده مدفون شده است.

ایران با وجود به تعلیق درآوردن همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل عمل نکردن آن به تعهدات قانونی‌اش در حفاظت از تاسیسات این کشور که تحت پوشش توافق جامع پادمانی قرار داشت، در توافقی در قاهره متعهد به ادامه همکاری‌ها به منظور تعیین شیوه‌های جدید نظارتی در ایران شد. تماس‌ها میان ایران و آژانس در این زمینه ادامه دارد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که در حملات ماه ژوئن با خیال واهی براندازی و ایجاد ناآرامی در جامعه ایران با ترور و به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی ایران اقدام به تروریسم فرامرزی کرد، همچنین اهداف ممنوع طبق کنوانسیون ژنو، از جمله زندان اوین را هدف قرار داده و موجب شهادت شهروندان غیرنظامی شد، با ادعای ساختنی حمایت از مردم ایران اظهاراتی مداخله‌‎جویانه را مطرح کرده و گفت: «این گفت‌و‌گو‌ها (با ترامپ) در آستانه رویداد‌های در حال وقوع در ایران-رخداد‌هایی چشمگیر- انجام شد. شما پس از آن شنیدید که رئیس‌جمهور به این موضوع پرداخت. ما طبعا با این مسئله همسو هستیم. ما با مبارزه مردم ایران با آرمان‌های آنان برای آزادی، رهایی و عدالت همدلیم.»

در حالی که دولت ایران اعلام کرده است اعتراضات معیشتی مردم ایران را به رسمیت می‌شناسد که در نتیجه برخی نوسانات ارزی در ایران انجام شد و وعده داده‌اند تلاش برای رسیدگی به این دغدغه‌ها ادامه دارد، نتانیاهو باری دیگر با تلاش برای گره زدن مطالبات معیشتی مردم ایران به مسائل سیاسی مدعی شد: «به احتمال زیاد، در آستانه لحظه‌ای تاریخی ایستاده‌ایم که مردم ایران سرنوشت خود را به دستان خویش می‌گیرند.»

مقامات ارشد ایران درباره پیامد هرگونه سوءاستفاده سیاسی دشمنان ایران از مسائل داخلی آن برای تکرار ماجراجویی‌های نظامی هشدار داده‌اند.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی در روزنامه گاردین در این باره گفت: در حالی که بنیامین نتانیاهو اوایل امسال به رؤیای خود برای کشاندن آمریکا به یک رویارویی نظامی با ایران دست یافت، این کار بهایی سنگین و بی‌سابقه برای اسرائیل داشت. دیدن این‌که نتانیاهو از دونالد ترامپ می‌خواهد او را از باتلاقی که در آن گرفتار شده نجات دهد، باعث شده است شمار فزاینده‌ای از آمریکایی‌ها آشکارا بپذیرند که اسرائیل نه یک متحد، بلکه یک بار اضافی است. در ماه سپتامبر، متحدان عرب آمریکا نیز به همان نتیجه‌ای رسیدند که ما ایرانیان همیشه بر آن تأکید کرده‌ایم: بی‌پروایی اسرائیل تهدیدی برای همه است.

اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه

نتانیاهو در ادامه اظهاراتش با اشاره به رایزنی با ترامپ درباره اجرای توافق آتش‌بس غزه گفت: همه تحولات منطقه را بررسی کردیم. ابتدا صحبت‌هایم را بر غزه متمرکز می‌کنم که او در این باره صراحت کامل داشت. این موضوع را هم در گفت‌و‌گو‌های داخلی ما و هم در برای عموم در کنفرانس خبری تکرار کرد. او گفت که «شرط لازم این است که حماس خلع سلاح شود»؛ هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. این یک شرط ضروری و اساسی برای اجرای برنامه ۲۰ ماده‌ای اوست. او در این زمینه هیچ امتیازی نداد و هیچ انعطافی نیز درباره این مسئله نشان نداد.

طبق تحلیل‌ها تاکید مقامات رژیم صهیونیست بر اظهارات خود مبنی بر خلع سلاح جنبش حماس رمزی برای آمادگی این رژیم برای تداوم جنگ است، چراکه انگیزه اصلی آن- بازگرداندن تمامی اسرای زنده و متوفی به جز یک مورد به اراضی اشغالی-پس از اجرای مرحله اول از بین رفته است.

این در حالی است که جنبش حماس پیشتر تاکید کرد واگذاری سلاح‌های آن تنها در صورت تشکیل یک ارتش فلسطینی مستقل که قادر به دفاع از منافع فلسطینیان باشد امکان‌پذیر خواهد بود و در غیر این صورت، سلاح مقاومت قابل مذاکره نیست.

تحولات ونزوئلا

نتانیاهو همچنین درباره حمله متجاوزانه آمریکا به ونزوئلا و بازداشت «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش گفت: «در مورد ونزوئلا مایلم حمایت تمام دولت را از تصمیم قاطع و اقدام مصمم ایالات متحده برای بازگرداندن آزادی و عدالت به این منطقه از جهان نیز اعلام کنم. باید بگویم که به طور کلی در آمریکای لاتین تحولی در حال وقوع است که هم‌اکنون شاهد آن هستیم و چندین کشور در حال بازگشت به محور آمریکا و البته به روابط با دولت اسرائیل هستند. ما این امر را تبریک می‌گوییم، از تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ، همچنین از نیرو‌های نظامی آمریکا که عملیاتی بی‌نقص را اجرا کردند، تقدیر می‌کنیم.»

حمایت نتانیاهو از اقدام آمریکا علیه ونزوئلا در حالی انجام شده است که بسیاری از رهبران جهانی خواستار بازگردانی مادورو به ونزوئلا و خودداری از تشدید تنش‌ها در ونزوئلا شده‌اند.

دولت ونزوئلا روز شنبه با اعلام وضعیت اضطراری ملی، آمریکا را به حمله به تاسیسات غیرنظامی و نظامی در چندین ایالت متهم کرد.

حملات آمریکا پس از ماه‌ها فشار فزاینده این کشور بر مادورو انجام شد؛ واشنگتن او را به نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر و رهبری کارتل‌های مواد مخدر متهم کرده است. رئیس‌جمهور ونزوئلا با رد کردن این ادعا‌ها آمادگی خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کرده بود.

رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه اعلام کرد ارتش این کشور حمله‌ای گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و نیکولاس مادورو و همسرش بازداشت و برای محاکمه در دادگاه فدرال به آمریکا منتقل شده‌اند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸۷
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۱۴۱
ناشناس
|
Singapore
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
11
32
پاسخ
اتفاقا ما هم در آستانه ی لحظه ای تاریخی در اسراییل هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
13
34
پاسخ
آخه چه ربطی به این مرتیکه داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
12
35
پاسخ
دنیا حقیقتاً دیگه بدرد نمی خورد! وقتی بی پدرانی چون نتانیابو برای ایران کهن تصمیم می گیرد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
11
46
پاسخ
غلط کردی حیوان درنده . اعتراض ما داخلی هست به تو و اون سگ زرد ربطی نداره . لازم باشه پوزه شماها رو به خاک خواهیم مالید . اعتراض ما به وضعیت اقتصادی است و اگر مسئولان عاقل باشند خواسته مردم رو تامین خواهند کرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
10
33
پاسخ
خفه سگ کثیف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
27
پاسخ
مردک کدام منطق به شما وآمریکا اجازه میده هرجنایتی دوست دارید انجام میدید وهیچ پاسخگو هم نباشید به قانونی به اسم جنگل که هرکه زورش بیشتر باشه بقیه تابع اون باشد
زهرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
9
31
پاسخ
خفه شو نتانیاهو خبر مرگت بچه کش و آدم کش کثافت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
7
27
پاسخ
اقای نتانیاهو. خدا وکیلی اگر امریکا پشتت نبود باز میتونستی اینجوری لفاظی کنی؟ لیگت به ما نمیخوره بابا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
32
پاسخ
گور بابای نتانیاهو. گور هفت جد و آباد نتانیاهو. نتانیاهو تخم جن.
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
11
31
پاسخ
درحال حاضر بایدبا اغتشاشگرها برخورد جدی کرد.وبا اقدام مانور و..به حالت هجومی روی آورد.اسرائیل احساس ترس کنه دست از خرابکاری واغتشاش برمیداره
