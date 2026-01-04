صفحه خبر لوگوبالا تابناک
نفت در روزی که گذشت

اوپک پلاس تولید را تغییر نداد، شکاف ریاض و ابوظبی عمیق‌تر شد

وزرای نفت اوپک پلاس در یکی از ملتهب‌ترین مقاطع تاریخ این سازمان، تصمیم گرفتند «سیاست صبر» را پیشه کنند. نشست روز یکشنبه این کارتل نفتی در حالی برگزار شد که بازار انرژی از سه جهت زیر فشار است: سقوط ۱۸ درصدی قیمت‌ها در سال ۲۰۲۵، بالا گرفتن تنش بی‌سابقه میان عربستان و امارات بر سر یمن، و اقدام شوک‌آور ایالات متحده در تغییر رژیم ونزوئلا. با این حال، پیام خروجی از وین «ثبات» بود: شیرهای نفت دست‌کاری نخواهند شد.
اوپک پلاس تولید را تغییر نداد، شکاف ریاض و ابوظبی عمیق‌تر شد

سرویس انرژی تابناک: در ادامه مشروح گزارش  بازار انرژی جهان را می‌خوانید:

تصمیم اوپک پلاس برای آینده تولید نفت

منابع آگاه و نمایندگان حاضر در نشست اعلام کردند که اوپک پلاس به‌طور اصولی توافق کرده است که سطح تولید نفت را ثابت نگه دارد.

چرایی تصمیم: این تصمیم واکنشی به سقوط سنگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ است؛ سالی که در آن قیمت‌ها بیش از ۱۸ درصد کاهش یافت (تندترین شیب نزولی از سال ۲۰۲۰) و نگرانی‌ها از «مازاد عرضه» بر بازار سایه افکند.

جزئیات فنی: هشت عضو کلیدی (عربستان، روسیه، امارات، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان) که پیش‌تر برنامه افزایش تولید ۲.۹ میلیون بشکه‌ای را داشتند، در ماه نوامبر توافق کردند که این افزایش را برای ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس متوقف کنند. نشست یکشنبه مهر تأییدی بر ادامه این توقف بود.

بحران داخلی (ریاض و ابوظبی): آنچه این نشست را حساس کرده، شکاف عمیق میان دو متحد دیرین است. تنش‌ها میان عربستان و امارات ماه گذشته و پس از آنکه گروهی همسو با امارات قلمروهایی را از دولت تحت حمایت عربستان در یمن گرفتند، به اوج رسید. تحلیلگران این را «بزرگترین شکاف در دهه‌های اخیر» می‌نامند.

سابقه تاریخی: اوپک در گذشته (مانند دوران جنگ ایران و عراق) نشان داده که می‌تواند مدیریت بازار را از منازعات سیاسی جدا کند، اما هم‌زمان شدن این تنش با فشارهای تحریمی روسیه و ناآرامی‌های ایران، آزمونی دشوار برای همبستگی این گروه است.

رویای ترامپ برای ونزوئلا و واقعیت بازار

در حالی که دونالد ترامپ پس از دستگیری نیکلاس مادورو، وعده بازگشت باشکوه «غول‌های نفتی آمریکا» (Big Oil) و سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری را می‌دهد، واقعیت‌های فنی داستان دیگری می‌گویند.

وعده کاخ سفید: ترامپ اعلام کرده شرکت‌های آمریکایی زیرساخت‌های ویران‌شده دارنده بزرگترین ذخایر نفت جهان را بازسازی خواهند کرد تا درآمد آن صرف دولت جدید و جبران خسارت شرکت‌هایی مثل اکسون‌موبیل شود.

تحلیل کارشناسی: کارشناسان به شدت محتاط هستند. تحلیلگران «ریستاد انرژی» هشدار می‌دهند که تنها برای حفظ تولید فعلی تا سال ۲۰۴۰ به ۶۵ میلیارد دلار و برای رساندن تولید به ۲ میلیون بشکه در روز به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

بازیگر کلیدی: شرکت «شورون» که هم‌اکنون با مجوز خاص در ونزوئلا حضور دارد و ۳۰۰۰ کارمند دارد، به عنوان «گلوله نقره‌ای» (راه حل فوری) شناخته می‌شود، اما سایر شرکت‌ها به دلیل سابقه مصادره اموال و بی‌ثباتی، برای بازگشت عجله نخواهند کرد.

تأثیر بر اوپک: تحلیلگران معتقدند حتی با تغییر رژیم، سال‌ها طول می‌کشد تا ونزوئلا بتواند تولید خود را به حدی برساند که تعادل اوپک را بر هم بزند.

آمریکا: پارادوکس تولید و صعود عراق

در بازار داخلی ایالات متحده، دو اتفاق مهم رخ داده است: ثبات تولید با دکل‌های کمتر و تغییر در ترکیب واردات.

رشد عراق: طبق گزارش EIA، عراق در هفته گذشته با صادرات روزانه ۳۵۷ هزار بشکه به آمریکا (افزایش ۱۷۶ هزار بشکه‌ای)، جایگاه عربستان سعودی را گرفت و به دومین تأمین‌کننده نفت آمریکا پس از کانادا تبدیل شد. این در حالی است که کل واردات نفت آمریکا با افتی ۱.۰۸ میلیون بشکه‌ای مواجه شده است.

معجزه شیل (Shale): تولید نفت آمریکا به ۱۳.۸۲۷ میلیون بشکه در روز رسیده که تنها ۲۶ هزار بشکه با رکورد تاریخی فاصله دارد. نکته حیرت‌انگیز این است که این حجم تولید با تعداد دکل‌های حفاری بسیار کمتر نسبت به سال گذشته انجام می‌شود (۵۷ دکل کمتر در حوضه پرمیان)، که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر بهره‌وری تکنولوژیک است.

