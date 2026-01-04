دلار گران شد

در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور، روز یکشنبه با حذف قیمت حواله، بهای هر دو خدمت بصورت یکپارچه در تالار دوم انجام گرفت که بر این اساس هر اسکناس و حواله دلار آمریکا در محدوده ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان مبادله شد.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور، روز یکشنبه با حذف قیمت حواله، بهای هر دو خدمت بصورت یکپارچه در تالار دوم انجام گرفت که بر این اساس هر اسکناس و حواله دلار آمریکا در محدوده ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان مبادله شد.