دلار گران شد
در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور، روز یکشنبه با حذف قیمت حواله، بهای هر دو خدمت بصورت یکپارچه در تالار دوم انجام گرفت که بر این اساس هر اسکناس و حواله دلار آمریکا در محدوده ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان مبادله شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۸۱۸| |
4608 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور، روز یکشنبه با حذف قیمت حواله، بهای هر دو خدمت بصورت یکپارچه در تالار دوم انجام گرفت که بر این اساس هر اسکناس و حواله دلار آمریکا در محدوده ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان مبادله شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟