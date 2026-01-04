موشک جدید چین؛ کابوس ناوهای هواپیمابر آمریکا

چین بی‌سر و صدا اما حساب‌شده، مهره‌ای تازه را به صفحه شطرنج نظامی جهان اضافه کرده است؛ موشکی که می‌تواند معادلات قدرت دریایی را از ریشه تغییر دهد.

نشانه‌ها حاکی از آن است که ارتش چین یک گام بزرگ دیگر به سوی تسلط راهبردی در اقیانوس آرام برداشته است. موشک بالستیک DF-۲۷ که به‌تازگی در گزارش سالانه پنتاگون مورد اشاره قرار گرفته، ظاهرا وارد مرحله عملیاتی شده است؛ موشکی دوربرد با توانایی حمله همزمان به اهداف زمینی و دریایی که می‌تواند توازن قدرت میان چین و ایالات متحده را به شکل جدی به چالش بکشد.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ وزارت دفاع آمریکا که در ۲۳ دسامبر منتشر شد، DF-۲۷ قادر است اهدافی را در بردی بین ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کیلومتر هدف قرار دهد. چنین بردی به این معناست که این موشک نه تنها پایگاه‌های آمریکا در منطقه ایندو-پاسفیک، بلکه نقاطی، چون هاوایی، آلاسکا و حتی بخش‌هایی از خاک اصلی ایالات متحده را نیز در تیررس خود دارد. اهمیت ماجرا زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم این برد بلند با قابلیت ضدکشتی ترکیب شده است؛ ویژگی که DF-۲۷ را از بسیاری از موشک‌های بالستیک متمایز می‌کند.

پوشش راهبردی؛ از اقیانوس هند تا قلب اقیانوس آرام

ورود DF-۲۷ به زرادخانه چین به این معناست که تقریبا تمام منطقه هند–اقیانوس آرام زیر چتر آتش این کشور قرار می‌گیرد. پایگاه‌های خط مقدم آمریکا، مسیر‌های حیاتی دریایی و حتی متحدان کلیدی واشنگتن از جمله استرالیا در محدوده عملیاتی این موشک جای می‌گیرند. پنتاگون تاکید کرده که DF-۲۷ به چین اجازه می‌دهد تا شناور‌های نیروی دریایی آمریکا را در فواصلی هدف بگیرد که پیش از این، فراتر از دسترس موشک‌های کروز یا سامانه‌های میان‌برد چینی بود.

کلاهک‌های هایپرسونیک؛ کابوس دفاع هوایی

نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا، احتمال تجهیز DF-۲۷ به کلاهک گلایدر هایپرسونیک یا HGV است. این کلاهک‌ها برخلاف موشک‌های بالستیک سنتی مسیر قابل پیش‌بینی ندارند و می‌توانند در طول پرواز مانور دهند. چنین قابلیتی، رهگیری و انهدام آنها را برای سامانه‌های دفاع موشکی فعلی به کاری بسیار دشوار و در مواردی تقریبا ناممکن تبدیل می‌کند.

برای ناو‌های هواپیمابر چند میلیارد دلاری آمریکا، این یعنی تبدیل شدن به اهدافی آسیب‌پذیر در برابر حملاتی سریع و دقیق. بیشتر سامانه‌های دفاعی کنونی آمریکا برای مقابله با موشک‌های بالستیک کلاسیک یا تهدیداتی مانند پهپاد‌ها طراحی شده‌اند و هنوز پاسخ روشنی برای تهدید موشک‌های فراصوت مانورپذیر ندارند.

این موشک را باید بخشی از راهبرد گسترده‌تر چین موسوم به A ۲/AD یا «ضد دسترسی/منع منطقه» دانست؛ راهبردی که هدف آن، جلوگیری از مداخله قدرت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا در بحران‌های احتمالی مانند مناقشه تایوان است. DF-۲۷ در کنار موشک‌هایی، چون DF-۲۱ D و DF-۲۶ که به «قاتل گوام» شهرت دارد، زنجیره بازدارندگی چین را تا عمق اقیانوس آرام گسترش می‌دهد.

زنگ هشدار برای آینده ناو‌های هواپیمابر

تایید عملیاتی شدن DF-۲۷ تنها چند روز پس از انتشار گزارشی از یک اندیشکده وابسته به پنتاگون انجام شد؛ گزارشی که هشدار می‌داد موشک‌های فراصوت چینی قادرند تا ناو‌های هواپیمابر را ظرف چند دقیقه از صحنه نبرد حذف کنند. نویسندگان این گزارش حتی پیشنهاد داده‌اند که آمریکا به جای سرمایه‌گذاری بیشتر روی ناو‌های عظیم و پرهزینه، به سمت سامانه‌های بدون‌سرنشین و ارزان‌تر حرکت کند.

DF-۲۷ شاید فقط یک موشک باشد، اما پیام آن روشن است؛ دوران برتری بی‌چون و چرای ناو‌های هواپیمابر، دست‌کم در اقیانوس آرام، بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال رفته است.