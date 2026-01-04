ممکن است آمریکا اقدامات نظامی بیشتری در ونزوئلا انجام دهد/ رهبر قدرتمندی در میان مخالفان نیست
عضو شورای روابط خارجی آمریکا میگوید با توجه به ماهیت چندپارهٔ سیاست در ونزوئلا و نبود یک رهبر قدرتمند در میان مخالفان، به احتمال زیاد این روند طولانی خواهد بود و ممکن است با درگیری و خشونت همراه شود.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، کشور ونزوئلا توسط آمریکا مورد حمله هوایی و موشکی قرار گرفت و نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور توسط نیروهای آمریکایی دستگیر و به نیویورک منتقل شد تا مورد محاکمه قرار گیرد.
متعاقب این حمله آمریکا، «ایوان خیل»، وزیر امور خارجه ونزوئلا، در واکنش به ابهامات ایجاد شده در خصوص ساختار قدرت پس از تهاجم نظامی آمریکا به ونزوئلا، در تلویزیون دولتی این کشور ظاهر شد و بر تداوم حاکمیت دولت فعلی تاکید کرد.
وزیر خارجه ونزوئلا در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حکمرانی پس از ادعای بازداشت «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا گفت: «قانون اساسی در این باره کاملاً شفاف است؛ رئیسجمهور منتخب و قانونی ما، "نیکولاس مادورو موروس" است. دولت ایالات متحده باید فوراً او را به خاک ونزوئلا بازگرداند، چرا که حضور فیزیکی او در کشور یک حق قانونی است و اقدام واشنگتن نقض آشکار قوانین بینالمللی محسوب میشود.»
او با اطمینان دادن به مردم درباره استحکام ساختار قدرت، خاطرنشان کرد: «نهادهای کشور با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند. نیروهای مسلح، پلیس و تودههای مردم به طور گسترده مستقر شدهاند و همگی برای دفاع از میهن و حاکمیت ملی در حالت فعال قرار دارند.»
وی در پایان تاکید کرد: «ایمان داشته باشید که ما دولتی قدرتمند داریم. قانون اساسی ما به قدری مستحکم و استوار است که اجازه میدهد با این وضعیت و هر بحران دیگری مقابله کنیم؛ همانطور که در طول تاریخ این موضوع را ثابت کردهایم.»
در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور شیرین هانتر عضو شورای روابط خارجی آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.
پروفسور «شیرین طهماسب هانتر» بیش از پنجاه سال تجربه در امور بینالمللی دارد که شامل فعالیتهای او به عنوان دیپلمات (خدمات خارجی ایران، ۱۳۴۴-۱۳۵۷)، تحلیلگر اندیشکده، و مدیر برنامه در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی و مرکز مطالعات سیاست اروپا (۱۳۶۲-۱۳۸۴) میشود. او در سال ۱۳۸۴ به مرکز الولید در دانشگاه جورجتاون پیوست و به عنوان پژوهشگر ارشد مهمان، استاد مهمان و استاد پژوهشی فعالیت کرد. او اکنون به عنوان عضو افتخاری مرکز الولید شناخته میشود. هانتر به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه و ترکی مسلط است. وی همچنین عضو شورای روابط خارجی امریکاست.
اخیراً کتاب «قدرتهای بزرگ و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران» (The Great Powers, and Iran's Social and Political Evolution) نوشته وی از سوی انتشارات «پالگریو مک میلان» به زبان انگلیسی منتشر شده است. کتاب «قدرتهای بزرگ و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران» روایتی شخصی از زندگی و تجربیات شیرین هانتر، به عنوان یک زن ایرانی است که در دوران تحولآفرین تاریخ ایران بزرگ شد. این کتاب با بررسی پیامدهای پس از جنگ جهانی دوم تا انقلاب سرنوشتساز سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) آغاز میشود و روایتی تأثیرگذار از تأثیر عمیق این رویدادهای تاریخی بر زندگی نویسنده ارائه میدهد. کتاب به بررسی پیامدهای چندوجهی دوره اصلاحات که از دهه ۱۳۴۰ (۱۹۶۰) آغاز شد، میپردازد. این اصلاحات به هانتر امکان ورود به خدمات دیپلماتیک را داد، اما در عین حال سایهای از مصائب را بر خانواده او افکند.
*ایالات متحده به ونزوئلا حمله کرد و همچنین نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور را دستگیر کرد و برای محاکمه به نیویورک منتقل کرد. این نشان میدهد که اهداف ایالات متحده چندبعدی هستند. ارزیابی شما از دلایل این اقدام چیست؟
ایالات متحده به مدت سی سال با ونزوئلا در اختلاف بوده است. هدف اصلی واشنگتن در ونزوئلا بر سر کار آوردن دولتی است که نسبت به آمریکا دوستانه باشد و جریان مواد مخدر و مهاجران به آمریکا را مهار کند. این موضوع همچنین به معنای ایجاد محیطی بهتر برای کسبوکارهای آمریکایی، از جمله صنعت نفت ونزوئلاست.
با این حال، دستیابی به این اهداف آسان نخواهد بود. پس از سی سال سوءمدیریت و فرار سرمایه و نیروی انسانی، سرِ پا نگهداشتن دوبارهٔ ونزوئلا کاری بسیار دشوار است. افزون بر این، برکناری مادورو بهتنهایی کافی نیست.
آمریکا باید ساختار قدرت جدیدی در ونزوئلا ایجاد کند. با توجه به ماهیت چندپارهٔ سیاست در ونزوئلا و نبود یک رهبر قدرتمند در میان مخالفان، به احتمال زیاد این روند طولانی خواهد بود و ممکن است با درگیری و خشونت همراه شود.
*سناتور مایک لی، عضو سنای ایالات متحده، گفته است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آن کشور، به او اطلاع داده که اکنون که مادورو در بازداشت ایالات متحده است، انتظار اقدام بیشتری در ونزوئلا نمیرود. ارزیابی شما چیست؟
بسیاری از مسائل بستگی دارد به اینکه یک دولت جدید با چه سرعتی در کاراکاس روی کار بیاید و بتواند به نوعی توافق با آمریکا برسد. اگر این روند طولانی شود و بقایای رژیم مادورو در قدرت باقی بمانند، ممکن است آمریکا مجبور شود اقدامات نظامی بیشتری انجام دهد. در نهایت، تصمیمگیری به ترامپ بستگی خواهد داشت، نه روبیو.
*با دستگیری مادورو، آیا قدرت به مخالفان او منتقل خواهد شد؟ اگر نه، رویکرد ایالات متحده چه خواهد بود؟
مادورو در آخرین انتخابات شکست خورد. اگر او اجازه میداد برندهٔ انتخابات از طریق روند انتخاباتی قدرت را به دست بگیرد، کشور با شرایط کنونی روبهرو نمیشد. از نظر تئوریک، رهبر اپوزیسیون، ماریا کورینا ماچادو باید قدرت را در دست میگرفت. با این حال، بهنظر میرسد آمریکا او را برای رهبری مؤثر کافی نمیداند.
رهبر مخالف دیگری به نام ادموندو گونسالس نیز وجود دارد که در سال ۲۰۲۴ بیشترین رأی را به دست آورد. اما او هم ممکن است پذیرفتنی نباشد، زیرا ۷۷ سال دارد و بیش از حد مسن تلقی میشود.
راه عادلانه برای انتخاب رهبر، برگزاری انتخابات جدید تحت نظارت بینالمللی است. اما بعید است آمریکا دستکم در آیندهٔ نزدیک این گزینه را بپذیرد. گزینهٔ دیگر این است که برخی نیروهای درون رژیم مادورو مواضع خود را تغییر دهند و همکاری با آمریکا را بپذیرند.
*قبل از حمله ایالات متحده، هیأتی از چین در ونزوئلا حضور داشت. این تحولات چه پیامدهایی برای چین و روسیه خواهد داشت؟
تغییرات احتمالی در ونزوئلا بر امنیت چین یا روسیه تأثیری نخواهد گذاشت. این کشورها از ونزوئلا بسیار دور هستند. با این حال، این تغییرات توانایی آنها را برای رقابت اقتصادی با آمریکا در آمریکای لاتین یا ایجاد چالشهای امنیتی برای آمریکا کاهش خواهد داد.
*ترامپ اعلام کرده است که ایالات متحده ادارهٔ ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت. او همچنین گفته است که رهبر اپوزیسیونی که جایزهٔ صلح نوبل را دریافت کرده، گزینهٔ مناسبی برای ادارهٔ ونزوئلا نیست. بهنظر میرسد که شاهد الگویی مشابه عراق از سوی ایالات متحده در ونزوئلا خواهیم بود. ارزیابی شما چیست؟
بهسختی میتوان گفت که رئیسجمهور ترامپ از «اداره کردن ونزوئلا» دقیقاً چه منظوری داشته است. با این حال، بعید میدانم شاهد تکرار سناریوی عراق باشیم. باور دارم منظور او از «اداره کردن ونزوئلا»، قرار گرفتن این کشور تحت نفوذ آمریکا بوده است.
بسیاری در آمریکا با رویدادهای اخیر مخالفاند. اعزام نیروهای آمریکایی برای یک حضور طولانیمدت در ونزوئلا مخالفتهای بیشتری در داخل آمریکا ایجاد خواهد کرد.