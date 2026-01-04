صفحه خبر لوگوبالا تابناک
اعتصاب در استوری، فروش در دایرکت/ بازار گرمی چندجانبه در فروشگاه‌های آنلاین+تصاویر

استفاده و سوء استفاده برخی از فروشگاههای آنلاین، حتی شامل اعتراضات مردمی نیز شده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۹۸
| |
3662 بازدید
|
۶

اعتصاب در استوری، فروش در دایرکت/ بازار گرمی چندجانبه در فروشگاه‌های آنلاین+تصاویر

در جریان اعتراضات اخیر ده عمدتاً ریشه در کاستی‌های معیشتی، تورم بالاو رکوردشکنی نرخ دلار (بالای ۱۴۰ هزار تومان) داشت، برخی فروشندگان آنلاین رفتار دوگانه‌ای از خود نشان دادند. 

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تعدادی از صفحات فروشگاهی در استوری‌های عمومی اعلام حمایت از اعتراضات کردند؛ عباراتی مانند «فعالیتی نداریم»، «در حمایت از مردم کار نمی‌کنیم» یا «همراه مردم هستیم» منتشر شد. اما در پیام‌های خصوصی (دایرکت)، همین فروشندگان به مشتریان پاسخ می‌دادند و فروش کالا را ادامه می‌دادند. این تفاوت آشکار بین محتوای عمومی و رفتار خصوصی، نشان‌دهنده فرصت‌طلبی تجاری است.

سوء استفاده از هر فرصتی برای تبلیغ خود و نشان دادن چهره ای متفاوت از خود، این روزها دیگر چیزی نیست که بشود برای همیشه پنهان نگه داشت.

اعتصاب در استوری، فروش در پی وی/ بازار گرمی چندجانبه در فروشگاه‌های آنلاین

اعتراضات اخیر از ۷ دی ۱۴۰۴ با اعتصاب کسبه سنتی در بازار تهران،مانند پاساژ علاءالدین و خیابان جمهوری آغاز شد و به برخی دیگر از شهرها نیز تسری یافت.  تمرکز اصلی بر تعطیلی واقعی مغازه‌ها بود، نه فروشندگان آنلاین. اما برخی از فروشندگان انلاین درصدد بهره برداری از این فضا برآمدند.

بهره برداری تجاری با دروغ

در حالی که این فروشگاهها، در استوری خود اعلام کرده اند که فروش ندارند و کار نمی کنند، اما در مراجعه به پی وی آنها، می توانید به راحتی خرید کنید و مشکلی هم وجود ندارد. مشکل اصلی به چهره ای دوگانه است که این فروشکاهها از خود ارائه می دهند و مخاطب با حداقل کنکاش، می تواند پی به نیست انها ببرد.

اعتصاب در استوری، فروش در پی وی/ بازار گرمی چندجانبه در فروشگاه‌های آنلاین

این رفتار، سوءاستفاده از احساسات عمومی در شرایط خاص است. حمایت ظاهری برای جذب لایک و فالوئر، در حالی که فعالیت تجاری مخفیانه ادامه دارد، اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. چنین فرصت‌طلبی‌ای سنگین‌تر از تخلفات تجاری معمولی است، زیرا دغدغه مردمی را به ابزار بازاریابی تبدیل می‌کند و نهایتا این فروشگاهها هستند که در این فضا متضرر خواهند شد.

علاوه بر این آنها از شرایط پیش آمده، هم علیه کشور استفاده می کنند و هم به نفع تبلیغ خودشان.

تخفیف های ویژه!

همین فروشگاهها، غیر از شبکه های اجتماعی، در فروشگاههای انلاین دیگر، همچنان مشسغول فروش هستند و تخفیف هایی را هم به مشتریان ارائه می دهند.

اعتراض اخیر شهروندان، اعتراضی به حق و مطالبه ای در حوزه معیشت و تورم و گرانی است و جالب این که همین فضای ناشی از مشکلات اقتصادی، زمینه ای برای سوء استفاده و بهره برداری اقتصادی مضاعفِ چنین فروشگاههایی شده است.

فروشگاه آنلاین اعتراضات اخیر دلار خرید و فروش اینترنتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
12
پاسخ
باش شما خوبید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
4
پاسخ
مگه شما باور کرده بودید؟ مشکل ما افراد ساده‌لوح هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
10
پاسخ
که چی مثلا؟ کسبه و بازاریا هم معترض بودن اما حرفشون رو گفتن کاسبیشون رو هم میکنن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
9
5
پاسخ
بایستی ادارات مربوطه پروانه فعالیت این مردم فریبان را لغو کنند تا درس عبرت بگیرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
1
7
پاسخ
تابناک فیلترشکن چیه؟ یا خط سفیدی؟ برای ما اینترنت خارجی کلا قطعه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
5
7
پاسخ
نمیشه که نونش از ایران باشه و دمشون برای دشمن. آیا یک شرکت در آمریکا جرات داره در زمان آشوبی که پای مرگ پلیس و مردم وسط میاد اینجوری به نفع دشمن کار کنه؟ قوه قضاییه خیلی شل گرفته
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
