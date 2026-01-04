در جریان اعتراضات اخیر ده عمدتاً ریشه در کاستی‌های معیشتی، تورم بالاو رکوردشکنی نرخ دلار (بالای ۱۴۰ هزار تومان) داشت، برخی فروشندگان آنلاین رفتار دوگانه‌ای از خود نشان دادند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تعدادی از صفحات فروشگاهی در استوری‌های عمومی اعلام حمایت از اعتراضات کردند؛ عباراتی مانند «فعالیتی نداریم»، «در حمایت از مردم کار نمی‌کنیم» یا «همراه مردم هستیم» منتشر شد. اما در پیام‌های خصوصی (دایرکت)، همین فروشندگان به مشتریان پاسخ می‌دادند و فروش کالا را ادامه می‌دادند. این تفاوت آشکار بین محتوای عمومی و رفتار خصوصی، نشان‌دهنده فرصت‌طلبی تجاری است.

سوء استفاده از هر فرصتی برای تبلیغ خود و نشان دادن چهره ای متفاوت از خود، این روزها دیگر چیزی نیست که بشود برای همیشه پنهان نگه داشت.

اعتراضات اخیر از ۷ دی ۱۴۰۴ با اعتصاب کسبه سنتی در بازار تهران،مانند پاساژ علاءالدین و خیابان جمهوری آغاز شد و به برخی دیگر از شهرها نیز تسری یافت. تمرکز اصلی بر تعطیلی واقعی مغازه‌ها بود، نه فروشندگان آنلاین. اما برخی از فروشندگان انلاین درصدد بهره برداری از این فضا برآمدند.

بهره برداری تجاری با دروغ

در حالی که این فروشگاهها، در استوری خود اعلام کرده اند که فروش ندارند و کار نمی کنند، اما در مراجعه به پی وی آنها، می توانید به راحتی خرید کنید و مشکلی هم وجود ندارد. مشکل اصلی به چهره ای دوگانه است که این فروشکاهها از خود ارائه می دهند و مخاطب با حداقل کنکاش، می تواند پی به نیست انها ببرد.

این رفتار، سوءاستفاده از احساسات عمومی در شرایط خاص است. حمایت ظاهری برای جذب لایک و فالوئر، در حالی که فعالیت تجاری مخفیانه ادامه دارد، اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. چنین فرصت‌طلبی‌ای سنگین‌تر از تخلفات تجاری معمولی است، زیرا دغدغه مردمی را به ابزار بازاریابی تبدیل می‌کند و نهایتا این فروشگاهها هستند که در این فضا متضرر خواهند شد.

علاوه بر این آنها از شرایط پیش آمده، هم علیه کشور استفاده می کنند و هم به نفع تبلیغ خودشان.

تخفیف های ویژه!

همین فروشگاهها، غیر از شبکه های اجتماعی، در فروشگاههای انلاین دیگر، همچنان مشسغول فروش هستند و تخفیف هایی را هم به مشتریان ارائه می دهند.

اعتراض اخیر شهروندان، اعتراضی به حق و مطالبه ای در حوزه معیشت و تورم و گرانی است و جالب این که همین فضای ناشی از مشکلات اقتصادی، زمینه ای برای سوء استفاده و بهره برداری اقتصادی مضاعفِ چنین فروشگاههایی شده است.