طرح عبری و انگلیسی دیوارنگاره میدان فلسطین تهران پس از توییت اخیر علی لاریجانی، دبیرشورای عالی امنیت ملی: مراقب سربازانتان باشید!

به گزارش تابناک؛ طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین تهران با مضامین عبری و انگلیسی، در پی توییت اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رونمایی شد. در این دیوارنگاره جمله «مراقب سربازانتان باشید!» به چند زبان درج شده است