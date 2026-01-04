طرح عبری و انگلیسی دیوارنگاره میدان فلسطین
طرح عبری و انگلیسی دیوارنگاره میدان فلسطین تهران پس از توییت اخیر علی لاریجانی، دبیرشورای عالی امنیت ملی: مراقب سربازانتان باشید!
به گزارش تابناک؛ طرح جدید دیوارنگاره میدان فلسطین تهران با مضامین عبری و انگلیسی، در پی توییت اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رونمایی شد. در این دیوارنگاره جمله «مراقب سربازانتان باشید!» به چند زبان درج شده است
