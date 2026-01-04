صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک بررسی می کند

از اینستاگرام به دادگاه!

 تصور کنید فردی بدون کوچک‌ترین دانش تخصصی، با اعتمادبه‌نفس تمام خود را "وکیل پایه یک دادگستری" جا بزند، با اندکی خرج کردن و استخدام ادمین و تبلیغات ویدئو‌های پرزرق‌وبرق بسازد و با یک مشاوره اشتباه، آینده مالی یا خانوادگی کسی را نابود کند!
کد خبر: ۱۳۴۹۷۸۸
| |
2150 بازدید
 به گزارش تابناک، دادگستری کل استان تهران در ابتدای هفته جاری، شعبه‌ای ویژه را برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با «متظاهرین به امر وکالت» و «بلاگر‌های حقوقی» تعیین کرده است.
 
 آسیب مهم شبکه های اجتماعی این است که مرز بین «متخصص» و «تولیدکننده محتوا» کمرنگ شده و به مرور از بین می رود  و این بی مرزی در موضوعات مهم و حیاتی چون وکالت و حقوق تبعات و هزینه های مضاعفی دارد.
 
 با خانه نشینی اجباری در دوران کرونا (۱۳۹۸-۱۴۰۰) و اتفجار شبکه های اجتماعی، پدیده بلاگر‌های حقوقی نما رونق بیشتری گرفت اما موارد تخلف چنان زیاد شد که  شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری دو تهران، مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی، از اول دی‌ماه ۱۴۰۴  به عنوان شعبه ویژه تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یافت.
 
این شعبه علاوه بر وظایف معمول خود، مسئولیت بررسی جرائمی مانند تظاهر به وکالت بدون پروانه رسمی، ارائه مشاوره حقوقی غیرمجاز و فعالیت‌های مشابه را بر عهده خواهد داشت. بر اساس ابلاغیه رسمی دادگستری تهران، مجتمع قضایی شهید قدوسی موظف است تمامی پرونده‌های مرتبط را طبق موازین قانونی به این شعبه ارجاع دهد.  
 
  ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ شمسی 
 
 
"وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و ... اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. "
 
این کلمات، که در گذر دهه‌ها با اصلاحات جزئی جان تازه گرفته، بر دو ستون اصلی استوار است:  تظاهر (وانمود کردن علنی به وکالت) و  مداخله  (دخالت واقعی در امور حقوقی). از دوران رضاشاه که حرفه وکالت نیاز به نظم داشت، تا امروز که اینستاگرام و تلگرام میدان تاخت‌وتاز وکیل‌نما‌ها شده، ماده ۵۵ سلاح اصلی کانون وکلای دادگستری برای تعقیب متخلفان بوده است.
 
 تفسیر‌های قضایی: جرمی عمدی و بی‌رحم
دادگاه‌ها این ماده را به عنوان جرمی تعزیری درجه ۷ (بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) می‌شناسند – جرمی که مستقیماً در دادگاه کیفری دو بررسی می‌شود، بدون اطاله در دادسرا. این جرم  عمدی است و حتی اگر هیچ پولی رد و بدل نشود یا خسارتی وارد نگردد، صرف تظاهر کافی است تا مجرم را به دام بیندازد!
 
مصادیق دیگر این جرم عبارتند از وانمود کردن عمومی و فریبنده، مثل چاپ کارت ویزیت با لوگوی وکیل یا پوشیدن ردای وکالت برای عکس‌های اینستاگرامی. 
 
مصادیق این جرم همچون شبکه‌ای گسترده، همه‌جا را فرا گرفته:
- استفاده از عناوین جذاب، اما دروغین مثل "مشاور ارشد حقوقی" یا "وکیل دادگستری".
- بلاگری حقوقی در فضای مجازی با مشاوره‌های پرمخاطب، اما خطرناک.
- راه‌اندازی دفاتر یا مؤسسات حقوقی بدون مجوز کانون.
- دخالت در داوری‌ها، معاملات بانکی یا حتی توقیف اموال.
- افشای اسرار موکلان یا دریافت پول و رشوه
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بلاگر زن بلاگر فود بلاگر ایسناگرام
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بلاگر مبتذل در اصفهان دستگیر شد
جنین‌هایی که از شکم‌ مادرشان در اینستاگرام کار می‌کنند
سـرقت ۸۰۰ میلیـونی دو زن بلاگر
مرگ مشکوک بلاگر جوان و دو خواهرش در خانه
علاقه بلاگر مشهور به رونالدو کار را به کجا که نکشاند!
گوگل اشتباهی ۲۵۰ هزار دلار به یک بلاگر داد
فرار مرگبار سارق از دست صاحب‌خانه در غرب تهران
صفِ عجیب‌ و غریب مردم برای تماشای جنازه!
بلاگری؛ شغلی که باید ضابطه‌مند شود
شناسایی و دستگیری ملکه ایرانی کوکائین
تهمتی عجیب به سحر زکریا در رابطه با مهران مدیری!
خفگی و مرگ بلاگر خانم وسط لایو اینستاگرامی
اعترافات بلاگر معروف و جوانی که شوهر او را کشت
فود بلاگر حاضر نشد غذای تبلیغی خودش را بخورد!
پرویز پرستویی: روح آزاده نامداری را آسوده بگذاریم
افشاگری بزرگ از راز چند بلاگر معروف زن
عشق به فضای مجازی زن بلاگر را به دادگاه کشاند
بررسی پدیده سفر بلاگر‌های ایرانی به آمریکا: تسهیل یا تغییر تصویر آمریکا
استوری‌های زن بلاگر که امروز خودکشی کرد
سرنوشت عجیب زنی که می‌خواست بلاگر شود
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
مژده هواشناسی: یک هفته برفی در پیش است! + نقشه
مرعشی: اگر این وضع ادامه یابد، گرسنگان هم به خیابان می‌آیند!
مرگ هولناک جویندگان گنج در کاشان
دستگیری فرد مسلح پیش از آشوبگری در اعتراضات دزفول
جزییات قتل تکان‌دهنده مرد ۳۶ ساله به دست قاتل مسلح
روایتی تازه از آیت الله هاشمی؛ از ترور فرقان تا رد صلاحیت ۹۲/هاشمی رفسنجانی اهداف انقلاب اسلامی را خارج از تندروی می‌دانست
هشدار سردار رادان به پدر و مادرها در شرایط خاص کشور
مروری بر کارنامه شهیدعلیرضا یاسینی؛ خلبانی با دو اجکت و رکورد ماموریت‌های برون‌مرزی
مذاکرات سوریه و اسرائیل از سر گرفته می‌شود
اعترافات اغتشاشگری که با شعله افکن پلیس آتش زد
نتانیاهو: ترامپ هیچ‌ امتیازی به حماس نداد
دعای مهران غفوریان برای مردم ایران در شرایط اخیر + عکس
روایت مرشایمر از درخواست اسرائیل از آمریکا درباره جنگ با ایران
لغو کنسرت خوانندگان مشهور در تهران و شهرستان‌ها
عکس | ونزوئلا؛ محکوم، حتی بدون جرم!
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
وزیر رفاه: یارانه هر نفر ماهانه یک میلیون تومان شد
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم
اعتراضات ایران برای «تغییر رژیم» نیست/ حمایت اسرائیل مطالبات «بحق» معترضان را بی اعتبار می‌کند
بیانیه فوری ونزوئلا درباره حمله آمریکا
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
واکنش آذری جهرمی به یارانه ۱ میلیون تومانی  (۲۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۶ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!  (۱۴۴ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۴۲ نظر)
نتانیاهو: در آستانه لحظه‌ای تاریخی در ایران هستیم  (۱۴۱ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
tabnak.ir/005f8m
tabnak.ir/005f8m