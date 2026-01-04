چالش بزرگ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک در سال ۲۰۲۶ در وزن ۹۷ کیلوگرم وارد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد خواهد شد.

یزدانی که بعد از نقره المپیک در سال ۲۰۲۴ به دلیل جراحی کتف مسابقات بین‌المللی سال گذشته را از دست داده بود، امسال در وزن ۹۷ کیلوگرم در حالی که برای استقلال کشتی گرفت، به تشک بازگشت.

این آزادکار کشورمان از مرحله اول چرخه انتخابی یعنی مسابقات قهرمانی کشور معاف بود، اما برای ورود به چرخه باید در یک تورنمنت بین‌المللی روی تشک برود.

کادر فنی تا پایان امسال ۴ تورنمنت را برای کشتی‌گیران در نظر گرفته، اما در مورد اینکه وی در کدام تورنمنت روی تشک خواهد رفت، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال نقره جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم از مدعیان اصلی این وزن است و در صورت رویارویی این دو در مرحله پایانی انتخابی، آذرپیرا به یک برد و حسن یزدانی به ۲ برد نیاز دارد.