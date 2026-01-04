بررسی محبوبیت باشگاه‌های دنیا در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به لطف هواداران میلیونی‌شان در میان بزرگترین‌های دنیا ایستاده‌اند.

به گزارش تابناک؛ بررسی محبوبیت باشگاه‌های دنیا در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به لطف هواداران میلیونی‌شان در میان بزرگترین‌های دنیا ایستاده‌اند. پرسپولیس با ۱۰.۲ میلیون دنبال‌کننده و استقلال با ۴.۹ میلیون دنبال‌کننده گل سر سبد فوتبال ایران در این رده‌بندی هستند.

این رقم‌ها برای باشگاه‌هایی که از نظر منابع مالی و امکانات بازاریابی بین‌المللی قابل مقایسه با غول‌های اروپایی یا حتی رقبای عربستانی نیست، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. این تعداد دنبال‌کننده نشان‌دهنده پایگاه هواداری عظیم و وفاداری مثال‌زدنی طرفداران این تیم‌ها در داخل و خارج از کشور است که با وجود محدودیت‌ها، توانسته‌اند نام پرسپولیس و استقلال را در کنار بزرگان فوتبال جهان مطرح کنند.