هویت ۱۵ مأمور اطلاعات سیگنالی اسرائیل فاش شد

گروه سایبری «حنظله» به‌تازگی فهرست جدیدی از افراد «تحت تعقیب» رژیم صهیونیستی را منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۷۲
| |
3895 بازدید

هویت ۱۵ مأمور اطلاعات سیگنالی اسرائیل فاش شد

گروه سایبری «حنظله» به‌تازگی فهرست جدیدی از افراد «تحت تعقیب» رژیم صهیونیستی را منتشر کرده است.بر اساس اعلام این گروه، حنظله اسامی ۱۵ نفر از افسران اطلاعات شنود سیگنالی (SIGINT) رژیم اسرائیل را منتشر کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، حنظله مبلغ ۵۰ هزار دلار پاداش برای هر فردی که اطلاعات ارزشمندی درباره این اهداف ارائه کند، تعیین کرده است.

گروه سایبری «حنظله» پیش‌تر بیش از ۲۰۰ هزار سند و پیام‌های مربوط به نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، را منتشر کرده بود. 

هویت ۱۵ مأمور اطلاعات سیگنالی اسرائیل فاش شد

این گروه همچنین اطلاعات مربوط به طراحان اصلی سامانه «گنبد آهنین»، واحد ۸۲۰۰ یگان اطلاعات الکترونیک ارتش اسرائیل، وزیر پیشین دادگستری و بخش‌های دفاعی، هوافضا و فناوری رژیم صهیونیستی را افشا کرده است.

