عراقچی به مجلس می‌رود

با حضور عباس عراقچی، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این هفته آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی را بررسی می کنند.
عراقچی به مجلس می‌رود

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دستورکار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۱۴ الی ۱۸ دی ماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها با نهادهای بیگانه در کشور 

- بررسی آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی با حضور وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه

- بررسی پیشنهادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

- نشست اعضای هیأت رئیسه کمیسیون
کمیته دفاعی

- تدوین و بررسی طرح تشکیل اتحادیه سیاسی-اقتصادی، علمی و نظامی کشورهای همسو.

 

