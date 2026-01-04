قیمت سکه امامی با رشد ۴.۲ درصدی به ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۱۴ دی

قیمت سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل افزایش را تجربه کرد.

قیمت سکه امامی امروز

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی با رشد ۴.۲ درصدی به ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴.۲ 10:50 ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ روز قبل ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

قیمت نیم سکه با رشد ۳.۰۱ درصدی به ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و سه میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳.۰۱ 10:50 ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ روز قبل ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

قیمت ربع سکه با رشد ۴.۹ درصدی به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و یک میلیون) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی با رشد ۱.۳۶ درصدی به ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون) تومان رسید.