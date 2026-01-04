قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴ دی
قیمت طلا در بازار جهانی امروز ثبات را تجربه کرد.
قیمت اونس طلا امروز
به گزارش تابناک؛ امروز هر اونس طلا به ۴,۳۳۲ (چهار هزار و سیصد و سی و دو ) دلار رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۴,۳۳۲
|۰.۰۰
|
|09:10
|۴,۳۳۲
|۱۵
|۰.۳۴
|روز قبل
|۴,۳۱۷
|-۸.۲۳
|-۰.۲
|۲ روز پیش
