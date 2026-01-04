میزبان احتمالی استقلال مشخص شد

باشگاه استقلال دو ورزشگاه را برای میزبانی در نظر دارد و یزد گزینه اول آنها برای مسابقه با تراکتور است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال از مدت‌ها قبل به مسئولان باشگاه اعلام کرده بود باید برای بازی‌های خانگی تیمش دنبال ورزشگاه مناسب باشند، چرا که چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس کیفیت لازم را ندارد.

مسئولان استقلال چهار ورزشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی سیرجان، شهدای مس رفسنجان، فولادشهر اصفهان و ورزشگاه شهید نصیری یزد را در نظر گرفته‌اند. با توجه به اینکه باید شرایط میزبانی این ورزشگاه‌ها بررسی می‌شد، ورزشگاه‌های اختصاصی گل‌گهر سیرجان و چادرملو یزد گزینه‌های نزدیک به استقلال برای برگزاری بازی‌های خانگی هستند. در واقع وقتی استقلال بازی خانگی داشته باشد و این دو تیم بیرون از خانه به میدان بروند مشکلی از این بابت ایجاد نمی‌کند.

استقلال در نظر دارد دیدار با تراکتور تبریز در هفته شانزدهم لیگ برتر (۲۷ دی) را در یزد میزبانی کند و چند بازی را نیز به سیرجان ببرد. این طرح روی میز مدیران استقلال است و هنوز تصمیم‌گیری نهایی نشده است.

امیرفرشاد تفکری، رئیس هیئت فوتبال استان یزد درباره درخواست باشگاه استقلال برای میزبانی در ورزشگاه شهید نصیری یزد به خبرنگار ورزشی تسنیم گفت: آقای تاجرنیا در روز مجمع عمومی فدراسیون فوتبال از ما خواست بازی استقلال با تراکتور در ورزشگاه شهید نصیری برگزار شود. چمن این ورزشگاه خیلی خوب است و کیفیت دارد. یزد دارای هتل ۵ ستاره و زمین خوب است و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: قرار بود مسئولان استقلال خبر نهایی را بدهند ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است. هنوز با سعید اخباری، سرمربی چادرملو صحبتی انجام نداده‌ایم، چون استقلال خبر نهایی را نداده است.