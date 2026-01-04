پیکر بانوی مفقودی لامرد پیدا شد
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان لامرد گفت: جستوجوها برای یافتن بانوی روستای رکنآباد این شهرستان که پس از بارشهای شدید مفقود شده بود، پس از حدود ۲ هفته تلاش نیروهای امدادی و محلی، با کشف پیکر وی به پایان رسید.
حسن مقیمی افزود: به دنبال اعلام مفقودی این بانوی ۴۲ ساله، گروههای امداد و نجات با همراهی نیروهای انتظامی، نظامی و مردمی، جستوجو را از ساعات اولیه آغاز کردند، اما به دلیل شرایط نامساعد جوی، بارندگیهای اخیر و گستردگی مناطق، روند عملیات را با دشواریهایی روبهرو کرده بود.
وی بیان کرد: در روزهای ابتدایی، جسدی در آب انباری در حدفاصل روستای رکنآباد تا خشت کشف شد که در ابتدا گمان میرفت متعلق به بانوی مفقودی است، اما پس از بررسیهای تخصصی و تطبیق مشخصات هویتی، مشخص شد جسد کشف شده، فرد دیگری است.
مقیمی افزود: در ادامه پیگیریها، سرانجام پیکر این بانو در پایینتر از «گرهن آقایی» و در محدوده حدفاصل مناطق کشکو و کرزا کشف شد.
رییس جمعیت هلال احمر شهرستان لامرد بیان کرد: علت دقیق حادثه و جزئیات تکمیلی پس از بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.