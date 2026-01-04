براساس اطلاعات دریافتی، روز گذشته تجمعی در دانشگاه بیرجند برگزار شده که این تجمع از پیش سازمان‌دهی شده به نظر می آمد.

پروژه آشوب دانشگاهی در بیرجند به بن‌بست خورد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ براساس اطلاعات دریافتی، روز گذشته تجمعی در دانشگاه بیرجند برگزار شده است.

گزارش‌ها حاکی است که این تجمع از پیش سازمان‌دهی شده به نظر می آمد و بخشی از افراد حاضر، دانشجو نبوده‌اند.

طبق این گزارش‌ها، شعارهای مطرح‌شده عمدتاً ماهیت اقتصادی نداشته و در حاشیه این تجمع، اخباری درباره بروز برخی ناهنجاری‌ها منتشر شده است؛ از جمله آسیب دیدن تعدادی از دوربین‌های نظارتی دانشگاه، هرچند جزئیات این موضوع به‌طور مستقل تأیید نشده است.

برخی منابع از تلاش برگزارکنندگان برای گسترش دامنه تجمعات به دیگر دانشگاه‌ها خبر دادند، تلاشی که تاکتون با شکست مواجه شده است.

همچنین گزارش‌هایی درباره تلاش عده ای برای تولید محتوای رسانه‌ای، با هدف انتشار در رسانه‌های معاند مطرح شده است.

در این میان، گفته می‌شود فرد یا افرادی که نقش هدایت‌کننده اصلی تجمع را بر عهده داشته‌اند، دانشجو نبوده و در پی سواستفاده از فضای موجود بودند.

در حال حاضر با هوشیاری اکثریت دانشجویان وضعیت در دانشگاه آرام گزارش شده است.