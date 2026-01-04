آغاز اکران «گنجشک» در گرجستان 

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، فیلم سینمایی «گنجشک» به کارگردانی سهیل کریمی توسط کمپانی Minerva Film و Lance Film از بیستم ژانویه در سینماهای گرجستان اکران می‌شود.

گنجشک پیش از این جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد از سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم جیرونا اسپانیا (Girona Film Festival)، جایزه بهترین بازیگر مرد برای عباس غزالی و نامزدی بهترین بازیگران اصلی زن برای نهال دشتی و شیدا خلیق از جشنواره لاو آمریکا (Love Film Festival)، جایزه بهترین موسیقی و بهترین صداگذاری از گرند کاناری اسپانیا (FICINDIE) را کسب کرده و در جشنواره‌هایی در هلند، مجارستان، ایتالیا و آلمان به روی پرده رفته است.

عباس غزالی، شیدا خلیق، نهال دشتی، سهیل ساعی، ساناز آقایی، آرش عزیزی، ارشیا توکلی، مرتضی زندیه، نگار منوچهری، حسین خاکساری و علی باقری بازیگران این فیلم هستند.

عوامل فیلم مورد اشاره به این ترتیب‌اند:

کارگردان: سهیل کریمی، تهیه‌کنندگان: مهسا سرشکی و سهیل کریمی، نویسندگان: سهیل کریمی و فاطمه قره داغی، مجریان طرح: محمد قراخانلو و سامان پروین پور، مدیر فیلمبرداری: علیرضا مجیری، مدیر صدابرداری: سامان فراهانی، تدوین: میلاد فرج الهی، طراحی و ترکیب صدا: ندا محسنی، موسیقی: آرش عزیزی، طراح گریم: مونا جعفری، طراح صحنه: صبرا آهی، طراح لباس: لعیا رستمی زاده، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه ریزی: بهنام مسعودی، منشی صحنه: صفورا برسان، عکاس: صحرا جمشیدی، مدیران تولید: محمدرضا منوچهری و سامان پروین پور، اصلاح رنگ و نور: استودیو فرج‌ الهی، طراح پوستر: روژان ایرجی، طراح لوگو: امین شیری، مترجم: علیرضا قره‌داغی و پخش بین‌الملل: فیلمچی.