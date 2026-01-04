صفحه خبر لوگوبالا تابناک
هشدار پلیس ری به اغتشاشگران: با قاطعیت برخورد می‌کنیم

فرمانده انتظامی ری، با تأکید بر به‌حق بودن اعتراضات اقتصادی مردم گفت: پلیس از مطالبات قانونی حمایت می‌کند اما با هرگونه سوءاستفاده و اغتشاش، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
هشدار پلیس ری به اغتشاشگران: با قاطعیت برخورد می‌کنیم

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ حسین مافی، با تشریح آخرین وضعیت امنیتی این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر شرایط امنیتی ری الحمدالله مطلوب است و به‌جز یک تجمع محدود در بازار آهن‌مکان، تجمع دیگری در سطح شهرستان گزارش نشده است.

وی افزود: نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی در ۱۲ نقطه از شهر مستقر هستند و خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارد؛ بازارها، صنوف و اماکن عمومی نیز فعالیت عادی خود را بدون وقفه ادامه می‌دهند.

فرمانده انتظامی ری با اشاره به اعتراضات اخیر برخی بازاریان تصریح کرد: اعتراضات اقتصادی مردم به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی، مطالبه‌ای به‌حق است و فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بر درستی این مطالبه تأکید دارد؛ بازاریان حق دارند و سخنشان قابل قبول است.

مافی تأکید کرد: با این حال، سوءاستفاده عده‌ای اغتشاشگر از مطالبات مردم و تلاش برای برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و همکاران ما در صورت مشاهده چنین مواردی، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهند کرد.

وی با بیان اینکه بافت مذهبی و اعتقادی شهرستان ری نقش مؤثری در حفظ آرامش عمومی دارد، گفت: تاکنون مشکل امنیتی خاصی نداشته‌ایم و امیدواریم این آرامش تداوم داشته باشد؛ مردم شهرستان ری با تکیه بر باور‌های دینی خود همراهی مناسبی با نیرو‌های انتظامی دارند و در دام جریان‌های اغتشاشگر نخواهند افتاد.

فرمانده انتظامی ری در پایان خاطرنشان کرد: پل‌های ارتباطی پلیس با مردم از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به‌صورت مستمر فعال است و پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

ری وضعیت امنیتی بازارها اعتراض ارزش پول ملی کاهش اغتشاشگر
