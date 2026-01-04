به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار احمد نگهبان فرمانده انتظامی استان یزد اعلام کرد: در جریان پایش مستمر و اقدامات اطلاعاتی پلیس در فضای مجازی، تعدادی از افراد که مدیریت صت و کانال‌هایی را برعهده داشتند و اقدام به انتشار مطالب تحریک‌آمیز و جهت‌دار می‌کردند، شناسایی شدند. این افراد با هماهنگی مقام قضایی بازداشت و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌ربط شدند.

نگهبان با اشاره به اهداف این‌گونه فعالیت‌ها افزود: بررسی‌ها نشان داد این صفحات با برنامه‌ریزی مشخص و با هدف برهم زدن آرامش روانی جامعه و تأثیرگذاری منفی بر افکار عمومی فعالیت می‌کردند که برخورد قانونی با آنان در دستور کار قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از هوشیاری شهروندان و عدم همراهی با فراخوان‌ها و محتوای تنش‌زا، اظهار داشت: سطح آگاهی عمومی در استان نشان می‌دهد مردم نسبت به فضاسازی‌های رسانه‌ای و عملیات روانی جریان‌های معاند، شناخت کافی دارند و اجازه سوءاستفاده از احساسات عمومی را نمی‌دهند.

فرمانده انتظامی استان یزد همچنین نقش خانواده‌ها را در پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی مهم دانست و تأکید کرد: نظارت والدین بر فعالیت فرزندان در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مانع از گرفتار شدن آنان در دام جریان‌های هدایت‌شده و صفحات فریبنده شود.

وی در پایان تصریح کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی، هرگونه تلاش برای ایجاد ناامنی روانی و اخلال در نظم عمومی در بستر فضای مجازی را به‌صورت جدی و بدون اغماض پیگیری خواهد کرد.