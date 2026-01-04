صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازداشت ادمین‌های صفحات‌مجازی اغتشاشگران در یزد

فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی و بازداشت تعدادی از فعالان فضای مجازی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۷۴۱
| |
740 بازدید
بازداشت ادمین‌های صفحات‌مجازی اغتشاشگران در یزد

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار احمد نگهبان فرمانده انتظامی استان یزد اعلام کرد: در جریان پایش مستمر و اقدامات اطلاعاتی پلیس در فضای مجازی، تعدادی از افراد که مدیریت صت و کانال‌هایی را برعهده داشتند و اقدام به انتشار مطالب تحریک‌آمیز و جهت‌دار می‌کردند، شناسایی شدند. این افراد با هماهنگی مقام قضایی بازداشت و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌ربط شدند.

نگهبان با اشاره به اهداف این‌گونه فعالیت‌ها افزود: بررسی‌ها نشان داد این صفحات با برنامه‌ریزی مشخص و با هدف برهم زدن آرامش روانی جامعه و تأثیرگذاری منفی بر افکار عمومی فعالیت می‌کردند که برخورد قانونی با آنان در دستور کار قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از هوشیاری شهروندان و عدم همراهی با فراخوان‌ها و محتوای تنش‌زا، اظهار داشت: سطح آگاهی عمومی در استان نشان می‌دهد مردم نسبت به فضاسازی‌های رسانه‌ای و عملیات روانی جریان‌های معاند، شناخت کافی دارند و اجازه سوءاستفاده از احساسات عمومی را نمی‌دهند.

فرمانده انتظامی استان یزد همچنین نقش خانواده‌ها را در پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی مهم دانست و تأکید کرد: نظارت والدین بر فعالیت فرزندان در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مانع از گرفتار شدن آنان در دام جریان‌های هدایت‌شده و صفحات فریبنده شود.

وی در پایان تصریح کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی، هرگونه تلاش برای ایجاد ناامنی روانی و اخلال در نظم عمومی در بستر فضای مجازی را به‌صورت جدی و بدون اغماض پیگیری خواهد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ادمین صفحات مجازی کانال بازداشت آرامش روانی
جدیدترین عکس از دستگیری مادورو توسط آمریکایی ها
پشت‌پرده تهدید ترامپ: نتانیاهو دستور داد، کاخ سفید اجرا کرد!
هشدار خبرنگار صداوسیما درباره جنگ
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مسئول مرگ سینا قائمی بازداشت شد
دستگیری دو لیدر اغتشاشات کوهدشت
شناسایی و بازداشت عوامل تیراندازی در سرابله
زندان بدنام آمریکا، مکان نگهداری مادورو!
برچسب منتخب
# حمله آمریکا به ونزوئلا # نیکلاس مادورو # جنگ ایران و اسرائیل # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آیت‌الله نوری همدانی به یاری مردم درآمد
اعتراض به جاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است/حرف بازاریان حرف درستی بود/در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم
پزشکیان خودش را برای ترک ریاست جمهوری آماده کرده!
توضیح قاضی دادگستری درباره پارک = پنچری
ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح ۹۰ درصد افزایش داده است/ احتمال جنگ ایران و اسرائیل در سه ماهه اول ۲۰۲۶ وجود دارد!
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!
ورق در بازار برنج برگشت
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا
لحظات شهادت امیرحسام خدایاری در اغتشاشات
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن
کارشناس صداوسیما: این سه کشور اهداف بعدی حمله آمریکا هستند
آخرین ایرانی که مادورو از او تقدیر کرد
چهره نزدیک به جلیلی: در این صورت حمله به ایران منتفی خواهد شد
رفتار سحر امامی با بازداشت مادورو سوژه شد
پاسخ محکم پزشکیان به ترامپ: آماده شهادت هستیم
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
ترامپ: آمریکا ونزوئلا را اداره خواهد کرد؛ مادورو فرصت‌های زیادی داشت!  (۱۹۵ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۴ نظر)
حکم جدید پزشکیان برای فرزین  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۵۹ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۷ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۴ نظر)
اعتراض در چشم پزشکیان: بودجه صداوسیما را نصف کن  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۱۷ نظر)
حقوق شما در بودجه۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟  (۱۰۲ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
تصاویر عملیات دستگیری مادورو و همسرش توسط ارتش آمریکا  (۹۳ نظر)
tabnak.ir/005f81
tabnak.ir/005f81