اعلام رقم دستمزد داوران وسط و VAR

رقم دستمزد داوران وسط، کمک داوران و داوران VAR شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی خسروی، عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در خصوص دغدغه مالی داوران گفت: این موضوع در حال درست شدن است، طرح‌هایی نوشتیم و ان‌شاءالله به زودی حل می‌شود. داوران وسط ما در حال حاضر برای هر بازی ۱۵ میلیون دریافتی دارند و کمک‌داوران هم حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون دریافت می‌کنند.

وی در خصوص اینکه دریافتی داوران VAR چقدر است؟ عنوان کرد: داوران VAR در گذشته که داوران وسط ۱۰ میلیون برای هر بازی دریافت می‌کردند، ۶ میلیون تومان می‌گرفتند و الان دریافتی داوران وسط افزایش پیدا کرده است، فکر می‌کنم ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. کمک‌داوران VAR هم حدود ۷-۸ میلیون دریافت می‌کنند.

عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که به داوران بدهی دارند؟ اظهار داشت: از ابتدا قرار بر این شد که پول داوران را در ۳ زمان ۱۰ هفته‌ای پرداخت کنیم و تا هفته دهم لیگ برتر را پرداخت کردیم..